Мольфар про окупантів: Будуть без рук і ніг, але до розбірок у Кремлі не дійде

Більшість російських окупантів загинуть на полі бою, а ті, кому пощастить повернутися в РФ, будуть з інвалідністю. Та навіть відсутність рук і ніг не підштовхне росіян розбиратися з кремлівською владою.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.