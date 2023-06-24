Мольфар про окупантів: Будуть без рук і ніг, але до розбірок у Кремлі не дійде

Більшість російських окупантів загинуть на полі бою, а ті, кому пощастить повернутися в РФ, будуть з інвалідністю. Та навіть відсутність рук і ніг не підштовхне росіян розбиратися з кремлівською владою.
Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.
– Ніхто не прийде розбиратися. Вони в принципі не схильні до того, щоб із кимось і чимось розбиратися. Це не наша українська жінка-мати, яка за свого сина розірве всіх. Там принесуть їй шубу, сфоткають і заберуть. Тому давайте не будемо тішити себе надією, що колись ця країна щось зрозуміє, – переконаний він.