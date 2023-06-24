Мольфар об оккупантах: Будут без рук и ног, но до разборок в Кремле не дойдет

Большинство российских оккупантов погибнут на поле боя, а те, кому посчастливится вернуться в РФ, будут с инвалидностью. Но даже отсутствие рук и ног не подтолкнет россиян разбираться с кремлевской властью.
Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.
— Никто не придет разбираться. Они в принципе не склонны к тому, чтобы с кем-то и чем-то разбираться. Это не наша украинская женщина-мать, которая за своего сына разорвет всех. Там принесут ей шубу, сфоткают и заберут. Поэтому давайте не будем тешить себя надеждой, что когда-то эта страна что-то поймет, — убежден он.