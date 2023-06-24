Мольфар об оккупантах: Будут без рук и ног, но до разборок в Кремле не дойдет

Большинство российских оккупантов погибнут на поле боя, а те, кому посчастливится вернуться в РФ, будут с инвалидностью. Но даже отсутствие рук и ног не подтолкнет россиян разбираться с кремлевской властью.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.