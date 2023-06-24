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Мольфар об оккупантах: Будут без рук и ног, но до разборок в Кремле не дойдет

24 июня 2023, 10:10
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Мольфар про окупантів: Будуть без рук і ніг, але до розбірок у Кремлі не дійде

Большинство российских оккупантов погибнут на поле боя, а те, кому посчастливится вернуться в РФ, будут с инвалидностью. Но даже отсутствие рук и ног не подтолкнет россиян разбираться с кремлевской властью.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Никто не придет разбираться. Они в принципе не склонны к тому, чтобы с кем-то и чем-то разбираться. Это не наша украинская женщина-мать, которая за своего сына разорвет всех. Там принесут ей шубу, сфоткают и заберут. Поэтому давайте не будем тешить себя надеждой, что когда-то эта страна что-то поймет, — убежден он.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Россия
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