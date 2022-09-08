Взимку Україна вийде на новий рівень домінування у війні. Нас чекає не тільки потужний енергетичний розвиток, але й поява неочікуваних союзників.

Нумеролог Владислав Грицай переконаний, до грудня Україна здійснить невеликий прорив, але серйозних проблем або втрат не матиме. Водночас період із грудня до квітня дасть можливість ЗСУ вийти на нові рівні домінації у війні.

– У ці місяці, з точки зору чисел, у нас буде величезний енергетичний розвиток. Крім цього, у нас з’являться нові союзники, причому дуже неочікувані – Бразилія, Аргентина, Японія. Загалом, майбутні місяці – це місяці нових цікавих рішень і змін.

Грицай переконаний, в тилу Україні також вдасться без проблем пережити зиму – вона не буде дуже холодною і затяжною.

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– Зовнішня допомога (забезпечення газом, – Ред.) теж буде – від наших партнерів. Не скажу, в яких розмірах, але вона точно буде.