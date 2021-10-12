Місячний календар стрижок на листопад 2021 допоможе обрати найбільш вдалу дату для походу до перукаря. В останній місяць осені чимало сприятливих і нейтральних днів, коли зміна іміджу не завдасть шкоди волоссю.

Зважати на календар стрижок важливо, оскільки Місяць впливає на красу, здоров’я і зростання волосся, а також на якість фарбування.

Детальний календар стрижок на листопад 2021 – далі в матеріалі.

Місячний астропрогноз на 1 листопада

Листопад розпочнеться зы сприятливого дня для походу в салон. У цей день чудово пройдуть як невелика зміна стрижки, так і фарбування в натуральні відтінки.

Місячний астропрогноз на 2 листопада

Після стрижки волосся почне швидше рости, проте стане пухким і неслухняним. Краще віддати перевагу оздоровчим процедурам, сьогодны вони принесуть багато користі.

Місячний астропрогноз на 3 листопада

Кардинальну зміну іміджу краще перенести на інший день, оскільки вона не виправдає ваших очікувань. Крім того, може погіршитися і загальний стан.

Місячний астропрогноз на 4 листопада

Вкрай нестабільний день для волосся. Стрижку сьогодні можуть зробити власники тонкого і слабкого волосся, оскільки воно стане жорсткішим. У цей день на користь підуть живильні процедури.

Місячний астропрогноз на 5 листопада

Краще відмовитися від сильного хімічного впливу. В цю дату варто віддати перевагу фарбуванню натуральними барвниками. А ось стрижка прискорить ріст волосся.

Місячний астропрогноз на 6 листопада

Сьогодні краще не стригтися, оскільки зачіска ненадовго збереже свій первісний вигляд, крім того, волосся погано піддаватиметься укладанню.

Місячний астропрогноз на 7 листопада

Вкрай несприятливий день для маніпуляцій ыз волоссям. Не варто експериментувати і кардинально змінювати імідж, за можливості, краще відкласти похід у салон на інший день.

Місячний астропрогноз на 8 листопада

Будь-яка зміна довжини додасть волоссю сил і поліпшить його загальний стан. Фарбування і тонування в цю дату також будуть вдалими. Сприятливий день і для хімічної завивки.

Місячний астропрогноз на 9 листопада

Сприятливий день для стрижки, яка не тільки позитивно позначиться на волоссі, а й подарує вам натхнення, додасть творчих сил і енергії. Фарбування і тонування також пройдуть вдало.

Місячний астропрогноз на 10 листопада

Нейтральний день для походу до перукаря. Від фарбування в новий колір варто відмовитися, а ось стрижку чи укладку можна зробити.

Місячний астропрогноз на 11 листопада

Позитивний день для експериментальних стрижок чи фарбування в яскравий колір. Крім того, волосся після перукаря почне рости швидше.

Місячний астропрогноз на 12 листопада

Стрижка та миття голови в цей день можуть спровокувати лупу, а оздоровчі та поживні процедури принесуть користь, надавши волоссю сили.

Місячний астропрогноз на 13 листопада

Зміна довжини волосся позитивно позначиться на його зростанні. Добре в цей день пройде і фарбування в натуральний відтінок.

Місячний астропрогноз на 14 листопада

Хімічна завивка, фарбування та інші маніпуляції негативно вплинуть на загальний стан шкіри голови, а також зашкодять волоссю. Краще віддати перевагу процедурам для зміцнення.

Місячний астропрогноз на 15 листопада

Стрижку варто відкласти, а ось фарбування можна провести. Також чудово позначаться на волоссі оздоровчі процедури.

Місячний астропрогноз на 16 серпня

Зміна довжини негативно позначиться на стані волосся. Однак якщо ви надумали йти до перукаря саме в цей день, то віддайте перевагу фарбуванню натуральними барвниками.

Місячний астропрогноз на 17 листопада

Сприятливий день для маніпуляцій з волоссям. Нова зачіска не тільки поліпшить настрій, а й додасть сил і енергії, а зовнішній вигляд зачіски зміниться на краще.

Місячний астропрогноз на 18 листопада

Якщо надумали зробити нову зачіску в цю дату – не варто відкладати, однак вона повинна бути якомога природнішою.

Місячний астропрогноз на 19 листопада

Чудово пройде фарбування в темні кольори, проте від стрижки необхідно відмовитися.

Місячний астропрогноз на 20 серпня

Нейтральний день для стрижки, яка не поліпшить, але й не погіршить стан волосся, проте спровокує його швидке зростання. День підійде для завивки, фарбування і тонування.

Місячний астропрогноз на 21 листопада

Ваша зачіска повинна бути легкою, простою і повітряною. Від кардинальної зміни іміджу краще відмовитися, а ось пофарбувати волосся в світлі чи руді відтінки – можна.

Місячний астропрогноз 22 листопада

Усі маніпуляції з волоссям виявляться вкрай невдалими, воно не піддаватиметься укладанню та стане неслухняним. Позитивно позначаться оздоровчі та живильні процедури.

Місячний астропрогноз на 23 листопада

Несприятливий день для стрижки та зміни іміджу. Похід до перукаря варто перенести на інший день.

Місячний астропрогноз на 24 листопада

Зміна довжини позитивно позначиться на загальному стані волосся, а ось фарбування варто відкласти на інший день.

Місячний астропрогноз на 25 листопада

Чудовий день для походу в салон. Практично всі процедури для волосся підуть на користь, крім хімічної завивки. Також позитивно позначиться зміна іміджу.

Місячний астропрогноз на 26 листопада

Не варто стригти волосся занадто коротко, оскільки потім воно відростатиме повільніше. Якщо вирішили пофарбуватися в цю дату, віддайте перевагу натуральним відтінкам.

Місячний астропрогноз на 27 листопада

Цей день сприятливий для походу в салон. Укладання довго триматиме форму, фарбування на тривалий час збереже первісний колір, а волосся швидше ростиме.

Місячний астропрогноз на 28 листопада

Стрижка надовго збереже свою форму, а фарбування пройде вдало. Користь принесуть і оздоровчі процедури, структура волосся покращиться, зростання прискориться, а випадання зменшиться.

Місячний астропрогноз на 29 листопада

Несприятливий день для зміни іміджу, після стрижки волосся стане неслухняним і пористим. Варто відмовитися і від кардинальної зміни кольору волосся. Краще віддати перевагу оздоровчим процедурам.

Місячний астропрогноз на 30 листопада

Варто відмовитися від будь-яких маніпуляцій з волоссям, однак якщо в вашому графіку вже запланований похід до перукаря, то подумайте про фарбування в натуральний відтінок.