Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021 поможет выбрать наиболее удачную дату для похода к парикмахеру. В последний месяц осени немало благоприятных и нейтральных дней, когда смена имиджа не причинит вреда волосам.

Следовать календарю стрижек важно, поскольку Луна влияет на красоту, здоровье и рост волос, а также на качество покраски.

Детальный календарь стрижек на ноябрь 2021 — далее в материале.

Лунный астропрогноз на 1 ноября

Ноябрь начнется с благоприятного дня для похода в салон. В этот день отлично пройдет как небольшое изменение стрижки, так и окрашивание в натуральные оттенки.

Лунный астропрогноз на 2 ноября

После стрижки волосы начнут быстрее расти, однако станут воздушными и непослушными. Лучше отдать предпочтение оздоровительным процедурам, в эту дату они принесут много пользы.

Лунный астропрогноз на 3 ноября

Кардинальную смену имиджа лучше перенести на другой день, поскольку она не оправдает ваших ожиданий. Кроме того, может ухудшиться и общее состояние.

Лунный астропрогноз на 4 ноября

Крайне нестабильный день для волос. Стрижку сегодня могут сделать обладатели тонких и слабых волос, поскольку они станут жестче и гуще. В этот день на пользу пойдут питательные процедуры.

Лунный астропрогноз на 5 ноября

Лучше отказаться от сильного химического воздействия. В эту дату хорошо отдать предпочтение окрашиванию натуральными красителями. А вот стрижка ускорит рост волос.

Лунный астропрогноз на 6 ноября

Сегодня лучше не стричься, поскольку прическа ненадолго сохранит свой первоначальный вид, кроме того, волосы будут плохо поддаваться укладке.

Лунный астропрогноз на 7 ноября

Крайне неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Не стоит экспериментировать и кардинально менять имидж, по возможности, лучше отложить поход в салон на другой день.

Лунный астропрогноз на 8 ноября

Любое изменение длины придаст волосам сил и улучшит их общее состояние. Окрашивание и тонирование в эту дату также пройдут удачно. Благоприятный период и для химической завивки.

Лунный астропрогноз на 9 ноября

Благоприятный день для стрижки, которая не только положительно скажется на волосах, но и подарит вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии. Окрашивание и тонирование также пройдут удачно.

Лунный астропрогноз на 10 ноября

Нейтральный день для похода к парикмахеру. От окрашивания в новый цвет стоит отказаться, а вот стрижку или укладку можно сделать.

Лунный астропрогноз на 11 ноября

Положительный день для экспериментальных стрижек или окрашивания в яркий цвет. Кроме того, волосы после парикмахера начнут расти быстрее.

Лунный астропрогноз на 12 ноября

Стрижка и мытье головы в этот день могут спровоцировать перхоть, а оздоровительные и питательные процедуры принесут пользу, придав волосам силы.

Лунный астропрогноз на 13 ноября

Изменение длины волос положительно скажется на их росте. Хорошо в этот день пройдет и окрашивание в натуральный оттенок.

Лунный астропрогноз на 14 ноября

Химическая завивка, окрашивание и другие манипуляции негативно повлияют на общее состояние кожи головы, а также повредят волосы. Лучше отдать предпочтение общеукрепляющим процедурам.

Лунный астропрогноз на 15 ноября

Стрижку стоит отложить, а вот окрашивание можно провести. Также отлично скажутся на волосах оздоровительные процедуры.

Лунный астропрогноз на 16 ноября

Изменение длины негативно скажется на состоянии волос — они могут начать выпадать, а кончики станут секущимися. Однако если вы надумали идти к парикмахеру именно в этот день, то отдайте предпочтение окрашиванию натуральными красителями.

Лунный астропрогноз на 17 ноября

Благоприятный день для манипуляций с волосами. Новая прическа не только улучшит настроение, но и придаст сил и энергии, а внешний вид шевелюры изменится в лучшую сторону.

Лунный астропрогноз на 18 ноября

Если надумали сделать новую прическу в эту дату — не стоит откладывать, однако она должна быть как можно естественнее.

Лунный астропрогноз на 19 ноября

Хорошо пройдет окрашивание в темные цвета, однако от стрижки необходимо отказаться.

Лунный астропрогноз на 20 ноября

Нейтральный день для стрижки, которая не улучшит, но и не ухудшит состояние волос, однако спровоцирует их быстрый рост. День подойдет для завивки, окрашивания и тонирования.

Лунный астропрогноз на 21 ноября

Ваша прическа должна быть легкой, простой и воздушной. От кардинальной смены имиджа лучше отказаться, а вот окрасить волосы в светлые или рыжие оттенки — можно.

Лунный астропрогноз на 22 ноября

Все манипуляции с волосами окажутся крайне неудачными, они не будут поддаваться укладке и станут непослушными. Положительно скажутся оздоровительные и питательные процедуры.

Лунный астропрогноз на 23 ноября

Неблагоприятный день для стрижки и изменения имиджа. Поход к парикмахеру стоит перенести на другой день.

Лунный астропрогноз на 24 ноября

Изменение длины позитивно скажется на общем состоянии шевелюры, а вот покраску стоит отложить на другой день.

Лунный астропрогноз на 25 ноября

Отличный день для похода в салон. Практически все процедуры для волос пойдут на пользу, кроме химической завивки. Также положительно скажется изменение имиджа.

Лунный астропрогноз на 26 ноября

Не стоит состригать волосы слишком коротко, поскольку затем они будут долго расти. Если решили покраситься в эту дату, отдайте предпочтение натуральным оттенкам.

Лунный астропрогноз на 27 ноября

Этот день благоприятный для похода в салон. Укладка будет долго держать форму, покраска на продолжительное время сохранит первоначальный цвет, а волосы будут быстрее расти.

Лунный астропрогноз на 28 ноября

Стрижка надолго сохранит свою форму, а окрашивание пройдет удачно. Пользу принесут и оздоровительные процедуры, структура волос улучшится, рост ускорится, а выпадение уменьшится.

Лунный астропрогноз на 29 ноября

Неблагоприятный день для смены имиджа, после стрижки волосы станут непослушными и пористыми. Стоит отказаться и от кардинальной смены цвета волос. Лучше отдать предпочтение оздоровительным процедурам.

Лунный астропрогноз на 30 ноября

Стоит отказаться от любых манипуляций с волосами, однако если в вашем графике уже стоит поход к парикмахеру, то подумайте об окрашивании в натуральный оттенок.