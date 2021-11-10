Плануєте оновити зовнішній вигляд перед новорічними та різдвяними святами – не забудьте зазирнути у місячний календар стрижок на грудень.

Похід до перукаря не завжди може виявитися вдалим, оскільки небесне світило впливає не лише на наш загальний стан, а й на кінцевий результат стрижки та фарбування.

Для того, щоб ви дізналися, який день є сприятливим, а який – ні, Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на грудень 2021 року.

Місячний астропрогноз на 1 грудня

Стрижка цього дня піде на користь, вона збільшить вашу чарівність та харизму. Кардинальна зміна кольору також пройде позитивно. А ось зачіска має бути акуратною та лаконічною.

Місячний астропрогноз на 2 грудня

Якщо похід до салону краси заплановано на 2 грудня, то краще не проводити сильних маніпуляцій із волоссям. Можна змінити або оновити колір.

Місячний астропрогноз на 3 грудня

Зміна довжини волосся допоможе внутрішньо утвердитись. Якщо вирішили кардинально змінити життя – стрижіть коротко.

Місячний астропрогноз на 4 грудня

Маніпуляції з волоссям у молодик вкрай небажані. Якщо не можете відкласти похід до перукаря, віддайте перевагу фарбуванню в натуральний відтінок.

Місячний астропрогноз на 5 грудня

Стрижка сьогодні прискорить зростання волосся. Цього дня можна експериментувати з довжиною, кольором і формою.

Місячний астропрогноз на 6 грудня

Місяць, що зростає, добре позначиться на рості волосся, тож якщо хочете довгу шевелюру – рушайте до майстра.

Місячний астропрогноз на 7 грудня

Стрижка піде на користь, вона додасть волоссю здоров’я та енергії. Шевелюра стане густішою, буде менше посічених кінчиків, а випадіння волосся значно скоротиться.

У цей день вдало пройде зафарбовування сивини, а хімічна завивка не завдасть сильної шкоди.

Місячний астропрогноз на 8 грудня

Сприятливий день для експериментів – незвичайне фарбування, екстравагантна стрижка чи укладання. Успішно пройде і тонування волосся у незвичний колір.

Однак на звичайній стрижці сьогодні краще не зупиняти увагу, оскільки волосся після неї стане неслухняним.

Місячний астропрогноз на 9 грудня

Стрижка додасть енергії, натхнення та сил. У цей день краще віддати перевагу пишній та об’ємній зачісці.

Місячний астропрогноз на 10 грудня

Змінити довжину можна, проте від фарбування варто відмовитись. Класична зачіска додасть енергії.

Місячний астропрогноз на 11 грудня

Сприятливий день для стрижки та фарбування. Також добре позначаться оздоровчі та поживні процедури.

Місячний астропрогноз на 12 грудня

Несприятливий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям. Відмовтеся від походу до перукаря, оскільки кінцевий результат може вас засмутити.

Місячний астропрогноз на 13 грудня

Зміна довжини чудово позначиться на відростанні волосся. Фарбувати шевелюру сьогодні краще у натуральний відтінок.

Місячний астропрогноз на 14 грудня

Несприятливий для стрижки день. Сьогодні варто віддати перевагу фарбуванню в натуральні відтінки або хною.

Також рекомендується розчісувати волосся якнайчастіше.

Місячний астропрогноз на 15 грудня

Сприятливий день для маніпуляцій з волоссям – можете змінити довжину чи пофарбуватись у натуральний відтінок.

Позитивно вплинуть і доглядові процедури.

Місячний астропрогноз на 16 грудня

Стрижка волосся принесе матеріальний добробут, а фарбування – грошову енергію.

У цей день рекомендується зробити яскраву та незвичайну зачіску.

Місячний астропрогноз на 17 грудня

Фарбування волосся варто перенести на сприятливіший день, оскільки результат вас не порадує. А ось на стрижку можна сміливо йти.

Місячний астропрогноз на 18 грудня

Стрижка волосся негативно позначиться на душевному стані. Мінімальна зміна кольору сприятиме перемозі у справах.

Місячний астропрогноз на 19 грудня

Стрижка в цю дату прискорить зростання волосся, проте зробить його неслухняним.

День підійде для хімічної завивки, фарбування та тонування.

Місячний астропрогноз на 20 грудня

Будь-які маніпуляції з волоссям обернуться невдачею. Власникам сухого та ламкого волосся рекомендується здійснити поживні процедури.

Місячний астропрогноз на 21 грудня

Якщо плануєте кардинальні зміни в житті, тоді можете вирушати на стрижку. В іншому випадку її краще відкласти на більш сприятливий день, оскільки волосся стане неслухняним і ламким.

Місячний астропрогноз на 22 грудня

Чудовий день для походу до салону. Вдало пройдуть будь-які дії з волоссям. Крім того, воно стане здоровішим, слухнянішим та густішим.

Хімічну завивку краще перенести на інший день.

Місячний астропрогноз на 23 грудня

Вдало пройде стрижка, фарбування, укладання та тонування.

Зачіска в цей день не повинна бути складною та химерною.

Місячний астропрогноз на 24 грудня

Після зміни довжини волосся почне швидше рости, а укладання надовго збереже форму.

Сприятливий день для оздоровчих процедур. Волосся стане густішим, а його випадіння зменшиться.

Місячний астропрогноз на 25 грудня

Сприятливий період для стрижки, укладання та завивки.

Добре пройде фарбування, зафарбовування сивини та тонування.

Також рекомендується провести оздоровчі процедури, після яких волосся зміцниться і стане менше випадати.

Місячний астропрогноз на 26 грудня

Стрижка на тривалий час збереже свій вигляд, волосся зміцніє та наповниться енергією.

Успішно пройдуть і поживні процедури.

Місячний астропрогноз на 27 грудня

Загальний стан волосся не зміниться. Після стрижки воно почне швидше рости, проте стане неслухняним.

Місячний астропрогноз на 28 грудня

Після походу до перукаря шевелюра може почати кучерявитися і погано піддаватися укладанню, однак стрижка спровокує швидке відростання волосся.

У цей день не варто кардинально змінювати колір волосся, найкраще – віддати перевагу оздоровчим процедурам.

Місячний астропрогноз на 29 грудня

Несприятливий день для відвідування салону, варто відмовитися від значного хімічного впливу на шевелюру.

Дата підходить для оздоровчих процедур.

Місячний астропрогноз на 30 грудня

Стрижку в цей день можуть не відкладати володарі тонкого та тьмяного волосся, оскільки згодом воно стане товстішим і густішим. День підходить і для фарбування у натуральний відтінок.

Місячний астропрогноз на 31 грудня

Після зміни довжини волосся почне рости швидше, однак стане неслухняним. Волосся складно піддаватиметься укладці, яка не збереже надовго свій первісний вигляд.