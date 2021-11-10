Планируете обновить внешний вид перед новогодними и рождественскими праздниками, не забудьте заглянуть в лунный календарь стрижек на декабрь.

Поход к парикмахеру не всегда может оказаться удачным, поскольку небесное светило влияет не только на наше общее состояние, но и на конечный результат стрижки и покраски.

Для того, чтобы вы узнали, какой день благоприятный, а какой — нет, Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на декабрь 2021.

Лунный астропрогноз на 1 декабря

Стрижка в этот день пойдет на пользу, она увеличит ваше обаяние и харизму. Кардинальная смена цвета также пройдет положительно. А вот прическа должна быть аккуратной и лаконичной.

Лунный астропрогноз на 2 декабря

Если поход в салон красоты запланирован на 2 декабря, тогда лучше не проводить кардинальных манипуляций с волосами. Можно незначительно изменить или обновить цвет.

Лунный астропрогноз на 3 декабря

Изменение длины волос поможет внутренне утвердиться, если решили кардинально изменить жизнь — стригитесь коротко.

Лунный астропрогноз на 4 декабря

Манипуляции с волосами в новолуние крайне нежелательны. Если не можете отложить поход к парикмахеру, отдайте предпочтение покраске натуральным оттенком.

Лунный астропрогноз на 5 декабря

Стрижка сегодня ускорит рост волос. В этот день можно экспериментировать с длиной, цветом и формой.

Лунный астропрогноз на 6 декабря

Растущая Луна хорошо скажется на росте волос, так что если хотите длинную шевелюру — ступайте к мастеру.

Лунный астропрогноз на 7 декабря

Стрижка пойдет на пользу, она придаст волосам здоровья и энергии. Шевелюра станет гуще, будет меньше посеченных кончиков, а выпадение значительно сократится.

В этот день удачно пройдет закрашивание седины, а химическая завивка не нанесет сильного вреда.

Лунный астропрогноз на 8 декабря

Благоприятный день для экспериментов — необычная покраска, экстравагантная стрижка или укладка. Успешно пройдет и тонирование волос в непривычный цвет.

Однако на обычной стрижке в эту дату лучше не останавливать внимание, поскольку волосы после нее станут непослушными.

Лунный астропрогноз на 9 декабря

Стрижка придаст энергии, вдохновения и сил. В этот день лучше отдать предпочтение пышной и объемной прическе.

Лунный астропрогноз на 10 декабря

Изменить длину можно, однако от покраски стоит отказаться. Классическая прическа придаст энергии.

Лунный астропрогноз на 11 декабря

Благоприятный день для стрижки и покраски. Также хорошо скажутся оздоровительные и питательные процедуры.

Лунный астропрогноз на 12 декабря

Неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами. Откажитесь от похода к парикмахеру, поскольку конечный результат может вас расстроить.

Лунный астропрогноз на 13 декабря

Изменение длины отлично скажется на росте волос. Окрашивать шевелюру сегодня лучше в натуральный оттенок.

Лунный астропрогноз на 14 декабря

Неблагоприятный день для стрижки. Сегодня стоит отдать предпочтение окрашиванию в натуральные оттенки или хной.

Также рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще.

Лунный астропрогноз на 15 декабря

Благоприятный день для манипуляций с волосами — можете изменить длину или покраситься в натуральный оттенок.

Положительно скажутся и ухаживающие процедуры.

Лунный астропрогноз на 16 декабря

Стрижка волос принесет материальное благополучие, а окрашивание — денежную энергию.

В этот день рекомендуется сделать яркую и необычную прическу.

Лунный астропрогноз на 17 декабря

Окрашивание волос стоит перенести на более благоприятный день, поскольку результат вас не обрадует. А вот на стрижку можно смело идти.

Лунный астропрогноз на 18 декабря

Стрижка волос негативно скажется на душевном состоянии. Минимальное изменение цвета поспособствует победе в делах.

Лунный астропрогноз на 19 декабря

Стрижка в эту дату ускорит рост волос, однако сделает их не послушными.

День подойдет для химической завивки, окрашивания и тонирования.

Лунный астропрогноз на 20 декабря

Любые манипуляции с волосами обернуться неудачей. Обладателям сухих и ломких волос рекомендуется провести питательные процедуры.

Лунный астропрогноз на 21 декабря

Если планируете в жизни кардинальные изменения, тогда можете отправляться на стрижку. В ином случае ее лучше отложить, поскольку волосы станут непослушными, воздушными и ломкими.

Лунный астропрогноз на 22 декабря

Отличный день для похода в салон. Удачно пройдут любые действия с волосами. Кроме того, они станут здоровее, послушнее и гуще.

Химическую завивку лучше перенести на другой день.

Лунный астропрогноз на 23 декабря

Удачно пройдет стрижка, покраска, укладка и тонирование.

Прическа в этот день не должна быть сложной и вычурной.

Лунный астропрогноз на 24 декабря

После изменения длины волосы начнут быстрее расти, а укладка надолго сохранит форму.

Благоприятный день для оздоровительных процедур. Волосы станут гуще, а их выпадение уменьшится.

Лунный астропрогноз на 25 декабря

Благоприятный период для стрижки, укладки и завивки.

Хорошо пройдет окрашивание, закрашивание седины и тонирование.

Также рекомендуется провести оздоровительные процедуры, после которых волосы укрепятся и станут меньше выпадать.

Лунный астропрогноз на 26 декабря

Стрижка надолго сохранит свой вид, волосы окрепнут и наполнятся энергией.

Удачно пройдут и питательные процедуры.

Лунный астропрогноз на 27 декабря

Общее состояние волос никак не изменится. После стрижки они начнут быстрее расти, однако станут непослушными и воздушными.

Лунный астропрогноз на 28 декабря

После похода к парикмахеру шевелюра может начать виться и плохо поддаваться укладке, однако стрижка спровоцирует быстрый рост волос.

В этот день не стоит кардинально менять цвет волос, лучше всего отдать предпочтение оздоровительным процедурам.

Лунный астропрогноз на 29 декабря

Неблагоприятный день для посещения салона, стоит отказаться от сильного химического воздействия на шевелюру.

Дата подходит для питания и оздоровления.

Лунный астропрогноз на 30 декабря

Стрижку в этот день могут не откладывать обладатели тонких и тусклых волос, поскольку после они станут толще и гуще. День подходит и для окрашивания в натуральный оттенок.

Лунный астропрогноз на 31 декабря

После изменения длины волосы начнут рости быстрее, однако станут непослушными. Волосы будут сложно поддаваться укладке, которая не сохранит надолго свой первоначальный вид.