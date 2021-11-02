Повний місяць у грудні 2021 року українці спостерігатимуть у середині місяця – 19 числа близько о 7.36. Небесне світило перебуватиме в знаку Близнюки. Ця дата припадає на неділю – 15-й місячний день.

У повний місяць краще віддати перевагу побутовим питанням, оскільки цей період вважається вкрай несприятливим. Намагайтеся концентруватися на тих справах, які можете завершити за день, інакше ризикуєте поринути в рутину.

Крім того, 15-й місячний день – потужна доба, в яку краще не контактувати з керівництвом і відкласти всі фінансові питання, нові проекти та відрядження. Якщо можливо, то перенесіть усе на більш сприятливий період. До того ж це вихідний день, тож краще просто відпочити.

Цього дня не вистачить енергії для вирішення важливих питань, які можуть спричинити крах. Невдачею закінчиться будь-яке починання, також не слід брати чи позичати гроші.

15-та місячна доба чудово підійде для відпочинку та проведення часу з сім’єю. Корисно буде зустрітися з друзями чи просто прогулятися парком. Робіть те, що розвантажить вас після тижневої втоми і не вимагатиме фізичної чи розумової праці.

У місячному календарі на 2021 рік передбачено чимало сприятливих днів. Наприклад, у грудні позитивні дати – 8 та 14 число.

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