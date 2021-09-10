У вересні 2021 року прогнозується дві сильні магнітні бурі. Для того, щоб підготувати організм до можливого погіршення самопочуття і мінімізувати вплив сонячних спалахів, важливо знати графік магнітних бур.
Дати магнітних бур у вересні 2021 року
Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, перша сильна магнітна буря очікується 6 вересня.
Вона здатна викликати погіршення самопочуття та перепади настрою не лише у метеозалежних людей.
Наступну потужну магнітну бурю прогнозують наприкінці місяця – 26 вересня.
За можливістю, у цей день краще відмовитися від фізичних навантажень та інтелектуальної роботи, оскільки наслідки магнітної бурі можуть відчути навіть здорові люди.
У ці дні можуть бути безсоння, тривожність, безпричинна втома чи навіть апатія.
Також серед симптомів – головний біль, порушення серцевого ритму, запалення старих травм та загострення хронічних недуг.
Як вберегтися від магнітних бур у вересні 2021
Лікарі радять заздалегідь готуватися до наближення магнітної бурі. Важливо стежити за своїм станом здоров’я, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами в організмі, а також тримати необхідні ліки поруч.
У цей період краще скасувати важливі зустрічі, заходи та прийняття серйозних рішень.
Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:
- Не порушуйте режим сну. Спіть не менше 8 годин на добу.
- Відмовтеся від алкоголю, кави та паління.
- Не переїдайте, уникайте нездорової та “важкої” їжі.
- Більше рухайтесь, гуляйте на свіжому повітрі.
- Розпочніть день з контрастного душу.
- Уникайте конфліктів та сварок.
- За необхідності – зверніться до сімейного лікаря.