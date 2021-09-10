В сентябре 2021 года прогнозируется две сильные магнитные бури. Для того, чтобы подготовить организм к возможному ухудшению самочувствия и минимизировать воздействие солнечных вспышек, важно знать график магнитных бурь.

Даты магнитных бурь в сентябре 2021

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первая сильная магнитная буря ожидается 6 сентября.

Она способна вызвать ухудшение самочувствия и перепады настроения не только у метеозависимых людей.

Следующую мощную магнитную бурю прогнозируют в конце месяца — 26 сентября.

По возможности, в этот день лучше отказаться от физических нагрузок и интеллектуальной работы, поскольку последствия магнитной бури могут почувствовать даже здоровые люди.

В эти дни может быть бессонница, тревожность, беспричинная усталость или даже апатия.

Также среди симптомов — головная боль, нарушение сердечного ритма, воспаление старых травм и обострение хронических недугов.

Как уберечься от магнитных бурь в сентябре 2021

Врачи советуют заранее готовиться к приближению магнитной бури.

Важно следить за своим состоянием здоровья, контролировать давление, наблюдать за любыми изменениями в организме, а также держать необходимые лекарства рядом.

В этот период лучше отменить важные встречи, мероприятия и принятие серьезных решений.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье: