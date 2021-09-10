В сентябре 2021 года прогнозируется две сильные магнитные бури. Для того, чтобы подготовить организм к возможному ухудшению самочувствия и минимизировать воздействие солнечных вспышек, важно знать график магнитных бурь.
Даты магнитных бурь в сентябре 2021
Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первая сильная магнитная буря ожидается 6 сентября.
Она способна вызвать ухудшение самочувствия и перепады настроения не только у метеозависимых людей.
Следующую мощную магнитную бурю прогнозируют в конце месяца — 26 сентября.
По возможности, в этот день лучше отказаться от физических нагрузок и интеллектуальной работы, поскольку последствия магнитной бури могут почувствовать даже здоровые люди.
В эти дни может быть бессонница, тревожность, беспричинная усталость или даже апатия.
Также среди симптомов — головная боль, нарушение сердечного ритма, воспаление старых травм и обострение хронических недугов.
Как уберечься от магнитных бурь в сентябре 2021
Врачи советуют заранее готовиться к приближению магнитной бури.
Важно следить за своим состоянием здоровья, контролировать давление, наблюдать за любыми изменениями в организме, а также держать необходимые лекарства рядом.
В этот период лучше отменить важные встречи, мероприятия и принятие серьезных решений.
Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:
- Не нарушайте режим сна. Спите не менее восьми часов в сутки.
- Откажитесь от алкоголя, кофе и курения.
- Не переедайте, избегайте нездоровой и «тяжелой» пищи.
- Больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе.
- Начните день с контрастного душа.
- Избегайте конфликтов и ссор.
- При необходимости — обратитесь к семейному врачу.