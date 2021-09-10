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Магнитные бури в сентябре 2021 — даты

10 сентября, 09:40 Валентина Чорна
Магнитные бури в сентябре 2021 — даты
Источник: Depositphotos

В сентябре 2021 года прогнозируется две сильные магнитные бури. Для того, чтобы подготовить организм к возможному ухудшению самочувствия и минимизировать воздействие солнечных вспышек, важно знать график магнитных бурь.

Даты магнитных бурь в сентябре 2021

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первая сильная магнитная буря ожидается 6 сентября.

Она способна вызвать ухудшение самочувствия и перепады настроения не только у метеозависимых людей.

Следующую мощную магнитную бурю прогнозируют в конце месяца — 26 сентября.

По возможности, в этот день лучше отказаться от физических нагрузок и интеллектуальной работы, поскольку последствия магнитной бури могут почувствовать даже здоровые люди.

В эти дни может быть бессонница, тревожность, беспричинная усталость или даже апатия.

Также среди симптомов — головная боль, нарушение сердечного ритма, воспаление старых травм и обострение хронических недугов.

Как уберечься от магнитных бурь в сентябре 2021

Врачи советуют заранее готовиться к приближению магнитной бури.

Важно следить за своим состоянием здоровья, контролировать давление, наблюдать за любыми изменениями в организме, а также держать необходимые лекарства рядом.

В этот период лучше отменить важные встречи, мероприятия и принятие серьезных решений.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:

  • Не нарушайте режим сна. Спите не менее восьми часов в сутки.
  • Откажитесь от алкоголя, кофе и курения.
  • Не переедайте, избегайте нездоровой и «тяжелой» пищи.
  • Больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе.
  • Начните день с контрастного душа.
  • Избегайте конфликтов и ссор.
  • При необходимости — обратитесь к семейному врачу.
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Магнітні бурі
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