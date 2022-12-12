Магнітних бур у січні 2023 року очікується лише кілька хвиль. Так, вони очікуються у першій частині середини зими, і краще до них підготуватися заздалегідь.

Ні для кого не секрет, що найбільше сонячна активність впливає на метеозалежних, і в більшості випадків у негативному ключі. Так, погіршитися може не лише фізичний стан. Разом із травмами, які нагадують про себе, може почати боліти голова, або зовсім не буде жодної мотивації встати з ліжка та почати виконувати завдання по дому чи роботі.

Так, перша хвиля сонячної бурі очікується на початку січня 2023 року – 3 та 5 числа. Активність буде середньої сили, тому краще купити заздалегідь ліки, а також не планувати серйозних фізичних навантажень.

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Друга хвиля очікується 10 та 12 січня, але вона не сильно впливатиме на стан живих організмів.

Друга половина січня має бути відносно спокійною. Безпечні проміжки часу у другий місяць зими – з 1 та 2 січня, з 6 по 9 січня та з 12 по 31 січня.

Календар сонячних бур – річ корисна, але також не варто забувати про захист від впливу Сонця: