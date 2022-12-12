Магнитных бурь в январе 2023 года ожидается всего несколько волн. Так, они ожидаются в первой части средины зимы, и лучше к ним подготовиться заранее.

Ни для кого не секрет, что больше всего солнечная активность влияет на метеозависимых, и в большинстве случаев в негативном ключе. Так, ухудшиться может не только физическое состояние. Вместе с травмами, которые напоминают о себе, может начать болеть голова, или вовсе не будет никакой мотивации встать с кровати и начать выполнять задачи по дому или работе.

Так, первая волна солнечной бури ожидается в начале января 2023 — 3 и 5 числа. Активность будет средней силы, поэтому лучше купить лекарства заранее, а также не планировать серьезных физических нагрузок.

Сейчас смотрят

Вторая волна ожидается 10 и 12 января, но она не будет сильно воздействовать на состояние живых организмов.

Вторая половина января должна быть относительно спокойной. Безопасные промежутки времени во второй месяц зимы — с 1 и 2 января, с 6 по 9 января и с 12 по 31 января.

Календарь солнечных бурь — вещь полезная, но также не стоит забывать о защите от воздействия Солнца: