У липні 2022 року очікується кілька магнітних бур. До них краще підготуватися заздалегідь.

Сонячна активність має великий вплив на живі організми, особливо на людей та тварин. Щоб підготуватися до них, важливо ознайомитися з графіком магнітних бур на липень 2022 року.

Дати магнітних бур у липні 2022 року

На відміну від червня, який був дуже спокійним за активністю Сонця, липень буде дуже насиченим на магнітні бурі. Для тих, хто має хронічні захворювання, рекомендується не перенапружувати свій організм, а також підтримувати контакт із близькими.

Зараз дивляться

Перша магнітна буря очікується вже на початку місяця – 7 липня. Вона буде середньої інтенсивності – метеочутливим краще відмовитися від міцної кави, чорного та зеленого чаю, а також алкоголю.

Ефект другої магнітної бурі люди відчують уже 15 липня – вона буде досить небезпечною. Тим, хто страждає на хронічні захворювання, рекомендується запастися необхідними ліками заздалегідь.

Астрологи стверджують, що остання магнітна буря липня буде наприкінці місяця – 29 числа. Вона буде середньої інтенсивності, тому краще відмовитись від великих фізичних навантажень та напоїв з кофеїном.

В решту днів сонячна активність може залишитися непоміченою жителями Землі. Усього три важкі дні будуть для метеозалежних людей у ​​липні.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:

Сонячна активність може негативно впливати на здоров’я. Щоб мінімізувати вплив, рекомендується прислухатися до свого організму, а також дотримуватися режиму сну для відновлення після робочого дня.

Вживання алкоголю, нікотину та важкої жирної їжі краще перенести на інший день – організм і без цього буде виснажений.

Рекомендується також тримати голову в тонусі – уникати сварок та стресових ситуацій. Свіжий кисень допоможе мінімізувати виникнення головного болю.