В июле 2022 года ожидается несколько магнитных бурь. К ним лучше подготовиться заранее.

Солнечная активность имеет огромное влияние на живые организмы, особенно на людей и животных. Чтобы подготовиться к ним, важно ознакомиться с графиком магнитных бурь на июль 2022.

Даты магнитных бурь в июле 2022 года

В отличие от июня, который был очень спокойным по активности Солнца, июль будет очень насыщенным на магнитные бури. Для тех, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется не перенапрягать свой организм, а также поддерживать контакт с близкими.

Сейчас смотрят

Первая магнитная буря ожидается уже в начале месяца — 7 июля. Она будет средней интенсивности — метеочувствительным лучше отказаться от крепкого кофе, черного и зеленого чая, а также алкоголя.

Эффект второй магнитной бури люди ощутят уже 15 июля — она будет достаточно опасной. Тем, кто страдает от хронических заболеваний, рекомендуется запастись необходимыми лекарствами заранее.

Астрологи утверждают, что последняя магнитная буря июля будет в конце месяца — 29 числа. Она будет средней интенсивности, поэтому лучше отказаться от больших физических нагрузок и напитков с кофеином.

В остальные дни солнечная активность может остаться незамеченной жителями Земли. Всего три тяжелых дня будут для метеозависимых людей в июле.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:

Солнечная активность может негативно влиять на здоровье. Чтобы минимизировать воздействие, рекомендуется прислушиваться к своему организму, а также соблюдать режим сна для восстановления после рабочего дня.

Употребление алкоголя, никотина и тяжелой жирной пищи лучше перенести на другой день — организм и без этого будет истощен.

Рекомендуется также держать голову в тонусе — избегать ссор и стрессовых ситуаций. Свежий кислород поможет минимизировать возникновение головной боли.