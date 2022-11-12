У грудні 2022 року очікується кілька магнітних бур середньої та слабкої інтенсивності.

Сонячні спалахи особливо позначаються на метеозалежних людях. У когось може погіршитися самопочуття, у когось виникнути головні болі або загостритися хронічні захворювання.

Відносно безпечні проміжки часу в перший місяць зими – з 1 по 6 грудня, з 11 по 14 грудня, з 18 по 20 грудня і з 24 по 31 грудня.

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Дати магнітних бур у грудні 2022

Магнітна буря середньої інтенсивності очікується з 7 по 10 грудня. У цей період постарайтеся утриматися від фізичних навантажень.

Наступний сонячний спалах буде середнім – з 15 по 17 грудня. Намагайтеся захистити себе від негативних емоцій і уникайте стресових ситуацій.

Слабка магнітна буря настане 21 грудня. Триватиме вона до 23 числа. Зменшіть активність і спокійно проведіть цей період.

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур у грудні 2022