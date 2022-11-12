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Астрологія

Магнитные бури в декабре 2022: когда ждать солнечные вспышки

12 ноября 2022, 09:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Магнитные бури
Источник: Depositphotos

В декабре 2022 года ожидается несколько магнитных бурь средней и слабой интенсивности.

Солнечные вспышки особенно сказываются на метеозависимых людях. У кого-то может ухудшиться самочувствие, у кого-то возникнуть головные боли или обостриться хронические заболевания.

Относительно безопасные промежутки времени в первый месяц зимы — с 1 по 6 декабря, с 11 по 14 декабря, с 18 по 20 декабря и с 24 по 31 декабря.

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Даты магнитных бурь в декабре 2022

Магнитная буря средней интенсивности ожидается с 7 по 10 декабря. В этот период постарайтесь воздержаться от физических нагрузок.

Следующая солнечная вспышка будет средней — с 15 по 17 декабря. Старайтесь оградить себя от негативных эмоций и избегайте стрессовых ситуаций.

Слабая магнитная буря наступит 21 декабря. Продлится она до 23 числа. Уменьшите активность и спокойно проведите этот период.

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь в декабре 2022

  • Следите за питанием. Не употребляйте вредную еду — жаренную, жирную.
  • Исключите алкогольные напитки.
  • Придерживайтесь правильного режима сна.
  • Гуляйте на свежем воздухе.
  • Хорошо будет принять контрастный душ.
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