В декабре 2022 года ожидается несколько магнитных бурь средней и слабой интенсивности.

Солнечные вспышки особенно сказываются на метеозависимых людях. У кого-то может ухудшиться самочувствие, у кого-то возникнуть головные боли или обостриться хронические заболевания.

Относительно безопасные промежутки времени в первый месяц зимы — с 1 по 6 декабря, с 11 по 14 декабря, с 18 по 20 декабря и с 24 по 31 декабря.

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Даты магнитных бурь в декабре 2022

Магнитная буря средней интенсивности ожидается с 7 по 10 декабря. В этот период постарайтесь воздержаться от физических нагрузок.

Следующая солнечная вспышка будет средней — с 15 по 17 декабря. Старайтесь оградить себя от негативных эмоций и избегайте стрессовых ситуаций.

Слабая магнитная буря наступит 21 декабря. Продлится она до 23 числа. Уменьшите активность и спокойно проведите этот период.

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь в декабре 2022