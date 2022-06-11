Таролог, некромант и экстрасенс Виктор Литовский подготовил гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака. Участник Международной Битвы экстрасенсов 21 сезона рассказал, кому улыбнется удача, кто наконец-то найдет любовь, а кто может потерять все.

– Июль 2022 будет месяцем больших изменений и бурных, положительных впечатлений для многих представителей знаков зодиака. Другим представителям следует быть готовыми к неожиданным ситуациям, которые могут существенно повлиять на карьеру, отношения в семье, с родными или друзьями или отрицательным образом сказаться на состоянии здоровья, — говорит Литовский.

Овны

Овнов в июле ждет большая удача. Представителей этого знака зодиака можно назвать счастливчиками. Вас будет ждать успех в карьере, в отношениях с коллегами, а также в с любимым человеком. Самое главное, что июль очень благоприятен для улучшения отношений. Есть большая вероятность, что именно в июле они перейдут на совсем другой уровень.

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Но звезды рекомендуют вам быть готовыми, потому что из-за положительных и бурных изменений в вашей жизни, которые приготовила для вас фортуна, ваше эмоциональное состояние, состояние вашего здоровья может немного измениться в негативном контексте.

Вам нужно следить за эмоциональным состоянием и держать свои эмоции под контролем, даже если они носят положительный характер. В этот период времени желательно стараться как можно больше отдыхать как телом, так и душой. А лучший способ отдыха для души – медитация.

Тельцы

Июль 2022 года для Тельцов очень благоприятен для саморазвития, новых начинаний. Поэтому если вы давно стремились записаться на какие-нибудь семинары или тренинги, пойти на курсы по изучению еще одного языка, не теряйте времени. Воплощайте свои желания, ведь июль – это самое благоприятное время для реализации своего внутреннего потенциала, а также усовершенствования навыков и умений. Помните, затраченное время и приобретенные вами знания в скором времени вам пригодятся.

Одиноким Тельцам повезет в знакомстве с человеком, который может перевернуть с ног на голову всю вашу жизнь. Более того, такие отношения могут быстро развиваться, настолько быстро, что некоторым из представителей этого знака зодиака повезет даже заключить брак.

А вот семейным представителям знака зодиака Телец следует уделить внимание не только отношениям со своей второй половинкой, но и детям – они стремятся просто быть рядом с вами, посмотреть любой фильм или мультфильм, поиграть в настольную игру или просто прогуляться по парку.

Близнецы

Июль для многих представителей знака зодиака Близнецы будет очень активным периодом, полным подготовки базовой основы для реализации новых идей и проектов, раскрытия своего творческого потенциала.

Но чтобы добиться успеха в этих направлениях, вам необходимо не забывать поговорку, что Под лежачий камень вода не течет. Нужно работать, ведь только при таких условиях вы сможете достичь заслуживающих вас вершин. Будьте уверены в том, что окружающие и близкие будут гордиться вами, а вы получите от этого удовольствие.

Но будет и такой период, когда некоторым представителям этого знака зодиака лучше побыть в одиночестве, поскольку существует большой риск того, что ваше состояние будет близко к эмоциональному срыву. Он может негативно повлиять на коммуникацию с вашим окружением, что станет причиной конфликтных ситуации и недоразумений не только в коллективе, но и с близкими.

Когда вы видите, что теряете контроль над собой и ситуацией, переключитесь, пригодится ваша любимая книга или фильм, прогулка в одиночестве на свежем воздухе.

Раки

Представители Раков в июле могут наконец выдохнуть и отдохнуть от упорного, тяжелого труда. Проведите этот период за любимыми занятиями, наполните себя новыми впечатлениями и эмоциями, проведите время с друзьями в любимом кафе за ароматной чашкой кофе, пройдитесь по любимым местам. Благодаря этому вы получите не только чувство радости, но наполните себя гармонией и спокойствием.

Также для некоторых одиноких Раков есть большая возможность наконец-то познакомиться со своей второй половинкой. Будьте уверены, что именно ту вторую половинку вам не придется долго искать, она рядом с вами.

Представителям знака зодиака Рак необходимо помнить, что июль идеален для медитаций и пребывания в покое. Именно в этот месяц вы можете найти заветный дзэн.

Львы

Для представителей знака зодиака Львы июль приготовил сверхсложные испытания. Есть большая вероятность того, что они вас будут ждать на каждом шагу: на работе, дома, в отношениях с любимым человеком, с родными и друзьями.

Вас будут постоянно испытывать и пытаться играть на вашем эмоциональном состоянии, ваши коллеги будут выводить вас на конфликтные ситуации. Если вы пойдете на конфликты с ними, то победителем однозначно будут именно они.

Необходимо абстрагироваться от таких ситуаций и окружить себя “кладкой покоя”, поскольку ваши эмоции могут с вами сыграть злую шутку и отрицательным образом сказаться на ситуации, что приведет к негативному решению проблемы с последствиями, прежде всего, именно для вас.

Девы

Июль для Дев будет месяцем неуверенности в себе, вы будете постоянно сомневаться даже в мелочах. Эта неуверенность будет только усиливаться и раздражать вас, от чего эмоциональное состояние будет постоянно меняться не в пользу вас и окружающих.

Представителям знака зодиака Девы следует обратить внимание еще на одно уязвимое место – финансы, поскольку июль 2022 года является не лучшим месяцем для крупных или необдуманных покупок и инвестирования в сделки, прогнозирующие вам большую и быструю прибыль. Помните, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Весы

Июль для представителей Весов – это месяц финансовых улучшений, огромных профессиональных успехов и продвижения по карьерной лестнице. Вы очень много работали не только над улучшением своих профессиональных навыков, но и внесли большой вклад в реализацию проектов, которые наконец дали свои плоды. Этот взнос будет оценен вашим руководством и окружением, есть большая вероятность получения премии или увеличения заработной платы.

Более того, в будущем благодаря вашей настойчивости и отдаче вы получите возможность управлять новым проектом или направлением, реализация которого принесет вам не только еще больший успех, но и в значительной степени улучшит финансовое состояние.

Самое главное – не останавливайтесь на уже полученном и идите уверенной походкой к поставленным целям, реализуйте их по полной, и именно тогда успех не заставит вас долго себя ждать.

Скорпионы

Для Скорпионов июль будет очень тяжелым месяцем. Более того, сложность будет касаться таких жизненных сфер, как физическое и психологическое состояние, отношения с родными и второй половинкой, коллегами и руководством, а также реализация проектов на работе и т. д.

В некоторых вопросах звезды рекомендуют сдать свои позиции или просто временно отступить в сторону. Будьте уверены в том, что такая модель поведения будет лучше для вас, поскольку на том этапе будет достаточно трудно что-либо изменить или повлиять на ситуацию.

Вместо того, чтобы зря и безрезультатно тратить свою энергию и время, звезды рекомендуют отдохнуть и попытаться оценить ситуацию абстрагированно, со стороны. Это позволит не допускать подобных моментов в будущем.

Но для некоторых Скорпионов судьба подготовила спасителя, который придет вам на защиту: это может быть ваш любимый человек, родственник или коллега, от которого вы не могли ожидать помощи. Следует прислушиваться к советам, которые вам дают, и не отказываться от помощи.

Стрелец

Июль для многих Стрельцов будет месяцем больших перспектив. Есть вероятность неожиданного делового предложения, которое может положительно повлиять на ваше социальное и финансовое состояние в будущем.

Более того, предложение будет не одно, поэтому нужно верно расставить приоритеты. Не нужно гнаться за зарплатой или вознаграждением, попытайтесь получить удовольствие. Если вы можете поймать это состояние, деньги придут сами.

Этот месяц будет особенно благоприятен для того, чтобы заложить фундамент для долгосрочных проектов и начинаний. Будьте уверены, что эти инвестиции принесут положительные плоды в будущем.

Но стоит обратить внимание на близких, потому что вы можете потерять самое дорогое из-за постоянной занятости. Попытайтесь отвлечься и провести день вместе с родными, уделить свое внимание любимому человеку, детям, родителям или друзьям, поскольку именно ваша забота необходима им в это время.

Козерог

Для Козерогов июль подготовил перспективные и новые возможности, связанные не только с семейными вопросами, но и работой, бизнесом и финансовой сферой. Звезды в этот месяц сошлись так, что будто сама судьба проведет вас через благоприятные и перспективные направления деятельности.

Будьте уверены, что в этот месяц вы сможете выложиться на все сто процентов и использовать внутренний потенциал в полном объеме. Это значит, что от вас зависит выбор направления деятельности, а также положительный настрой, который будет сопровождать вас в течение почти всего месяца.

Помните, даже на солнце бывают пятна, поэтому и в столь благоприятном месяце могут возникнуть определенные трудности. Они, прежде всего, будут касаться вашей мотивации, но это не станет проблемой, если вы командный игрок и можете рассчитывать на поддержку вашего окружения или второй половинки.

Тем, у кого нет верных друзей или спутника жизни, все же необходимо будет сохранить самоконтроль и всеми возможными способами мотивировать себя на то, чтобы двигаться вперед.

Водолеи

Июль для Водолеев — время больших возможностей, которые важно не упустить. Будьте готовы, поскольку второй месяц лета – это время переломных моментов, которое могут кардинально изменить вашу жизнь.

Представителям этого знака зодиака необходимо подготовиться к решению многих вопросов, которые накапливались в последние месяцы. Но проявив стойкость, решительность и терпение, Водолеи будут способны справиться со всеми трудностями.

Также для Водолеев июль принесет в личную жизнь немного романтических приключений, а уже в паре могут принести в отношения новую жизнь. Середина месяца – это самое благоприятное время для того, чтобы провести его с близкими и родственниками.

Рыбы

Рыбам июль рекомендует больше уделить внимание себе. Настало время, когда вы можете быть эгоистом. Этот месяц благоприятный для того, чтобы решить вопросы, которые накопились за долгое время.

Месяц благоприятный для того, чтобы заниматься творчеством. Вы сможете открыть новый талант или развить старые таланты и вспомнить свои хобби и увлечения. При правильном использовании времени и усилий эти увлечения могут с легкостью стать дополнительным источником дохода.

Не делайте все быстро, поскольку быстро — обычно не качественно. Старайтесь больше планировать, потому что правило месяца звучит как Семь раз отмерь, один раз отрежь. Этот алгоритм и правильно расставленные приоритеты помогут вам добиться желаемого.