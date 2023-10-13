Чи атакуватиме Росія Україну новими безшумними іранськими дронами, сказав мольфар і таролог Макс Гордєєв.

За його словами, це дійсно буде, а тому українцям треба бути напоготові.

– Так, буде таке. Дійсно, вже зробили і відправили таку партію. Нам треба бути готовими. Вони дійсно дуже тихі і вночі завдаватимуть нам проблем. На жаль, будуть летіти, – зазначив Гордєєв.

Раніше мольфар також сказав, чи знищать ЗСУ Кримський міст до кінця року. Він впевнений, що загальна руйнація буде, але трохи згодом – не в 2023 році. Наразі військові планують правильні речі.

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Також Гордєєв сказав, що спершу необхідно з Криму вигнати російський дух.