На очільника Кремля Володимира Путіна вже були спроби замаху, переконана таролог Людмила Хомутовська.

– Замахи були. Але все було на словах. До діла з боку людей не доходило. А от в елітах кожен у кризі. Кожен думає, як врятувати свою шкуру. Переворот не готується поки що, але розмови є. Шукають лідера, який замінить Путіна. Втім, поки не знаходять, – зізналася вона в ексклюзивному інтерв’ю.

За словами Хомутовської, соціум РФ частково готовий до спалахів і повстань, втім не варто чекати їх активного розвитку.

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– Оці самопідпали поодинокі, розстріли у військкоматах – поки що на такому рівні все і залишиться, – додала таролог.