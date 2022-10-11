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Каждый пытается спасти свою шкуру: таролог рассказала о покушениях на Путина

11 октября 2022, 12:36
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Каждый пытается спасти свою шкуру: таролог рассказала о покушениях на Путина
Источник: Факты ICTV

На главу Кремля Владимира Путина уже были попытки покушения, убеждена таролог Людмила Хомутовская.

– Покушения были. Но все было на словах. До дела со стороны людей не доходило. А вот в элитах у каждого кризис. Каждый думает, как спасти свою шкуру. Переворот пока не готовится, но разговоры есть. Ищут лидера, который заменит Путина. Впрочем, пока не находят, – призналась она в эксклюзивном интервью.

По словам Хомутовской, социум РФ частично готов ко вспышкам и восстаниям, но не стоит ждать их активного развития.

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— Эти самоподжеги одиночные, расстрелы в военкоматах – пока на таком уровне все и останется, — добавила таролог.

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Війна в Україні Владимир Путин
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