30 октября воинственная планета Марс замедлит свое движение относительно Земли. Этот период называется ретроградный Марс, поскольку визуально кажется, что планета начинает движение в обратную сторону.

С астрологической точки зрения это может стать причиной весомых перемен в самых разных жизненных сферах, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов в Украине Жаля Алекперова.

Специально для наших читателей экстрасенс подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на этот период. И рассказала, чего стоит ожидать и на что обратить внимание.

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Овны

Этот период для представителей знака будет достаточно конфликтным. Воздействие воинственного Марса может подтолкнуть Овнов к спорам и разбирательствам с близкими людьми. Но стоит помнить, что уладить ссоры будет нелегко. Поэтому стоит быть сдержаннее.

Тельцы

Уверенность Тельцов в этот период может пошатнуться. То и дело представители знака могут отступать перед трудностями. Но звезды советуют быть настойчивее. Именно от вашей целеустремленности будет напрямую зависеть успех.

Близнецы

Не стоит распыляться на пустяковые и мелочные заботы. Есть большая вероятность, что это отвлечет вас от серьезных высот, достичь которых, к слову, будет легко. В первых числах ноября стоит особенное внимание уделить своему здоровью. Возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Раки

В период ретроградного Марса многим Ракам может казаться, что их старания напрасны. Но не стоит впадать в пессимистическое настроение. Позвольте себе отвлечься на несколько дней, а затем снова беритесь за дело. Вы почти у цели!

Львы

Звезды советуют Львам быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Звезды могут подтолкнуть вас к необдуманным и невыгодным инвестициям. В сфере личных отношений не стоит накалять обстановку. Маленькая ссора может стать причиной серьезного разлада с любимым человеком.

Девы

В этот период звезды сулят Девам новые свершения и смелые цели. Главное при этом — держаться подальше от людей, которые пытаются сбить вас с верного пути. Также ретроградный Марс подтолкнет представителей знака к внутренним переменам. Так, то, что казалось трудностями, наоборот может стать удачным шансом.

Весы

Весы будут склонны к поспешным решениям и необдуманным поступкам. В связи с этим есть риск попасть впросак. Потому не стоит торопиться. А при необходимости сделать выбор старайтесь чаще советоваться с близкими людьми.

Скорпионы

В этот период стоит быть внимательнее к окружающим людям. Ваша отстраненность и холодность может сильно ранить близких. Так что разговоры по душам и приятные сюрпризы любимым людям будут вовсе нелишними. А вот финансовая сфера порадует нежданной прибылью. У вас будет возможность улучшить свое благосостояние.

Стрельцы

Период ретроградного Марса подтолкнет Стрельцов к активным действиям. А потому представители знака легко смогут справиться даже с теми задачами, которые подолгу откладывали на потом из-за преград на своем пути. Совет звезд — не сбавлять обороты. Вы можете покорить любые вершины.

Козероги

В это время упрямство Козерогов может достичь своего максимума. В свою очередь категоричность и несговорчивость — прямая дорога к серьезным разногласиям не только в личной сфере отношений, но и в профессиональной деятельности. И чтобы не привлекать в свою жизнь сложности, стоит мягче относиться к окружающим.

Водолеи

Ретроградный Марс сулит Водолеям немало позитивных жизненных перемен. Главное при этом — не упускать возможности, которые у вас появятся. Будьте активнее и принимайте решения здесь и сейчас. Что касается здоровья, то тут стоит быть аккуратнее. Есть риск получить травму. Так что с экстримом и сильными физическими нагрузками усердствовать не стоит.

Рыбы

Этот период может принести Рыбам немало испытаний в сфере личных отношений. Есть большая вероятность непонимания со стороны партнера. Если вам кажется, что вы говорите на разных языках, не стоит прекращать разговаривать. Молчание и утаенные обиды — не лучший способ решить проблему.