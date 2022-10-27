Сьогодні популярності набувають різноманітні астрологічні науки та методи вивчення своєї душі. Одним з таких є Матриця долі.

Люди, які спеціалізуються на матриці, зазначають, що з її допомогою можна вирахувати кармічне призначення кожної людини.

Що таке матриця долі, на що вона впливає та як її самостійно вирахувати – дізнавалися Факти ICTV.

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Матриця долі: що це

Матрицю долі вважають одним з найефективніших методів самопізнання. Усі наші інтереси з’являються не просто так, кожне нове захоплення з’являється в результаті енергополя, в яке потрапляє людина.

Деякі експерти зазначають, що матриця долі – це вібраційна система душі. Усі дати, цифри та позиції, представлені там, допомагають вивчити душу людини.

Матриця долі допомагає зрозуміти:

яка людина насправді;

які якості закладені в душі;

з яким завданням людина прийшла на Землю;

які будуть проблеми;

Експерти, які розбирають матрицю долі, можуть також побачити якою матеріальною, духовною та дитячо-батьківською кармою володіє людина.

Існує думка, що за матрицею долі можна дізнатися усе про людину та її призначення.

Проте насамперед матриця долі – це нумерологічний та доволі древній метод ворожіння. Популярності він почав набувати лише кілька років тому. Експерти зазначають, що це дивовижна методика, здатна розкрити усі плани буття людини.

Найголовніше – матриця долі дає ключі до зцілення долі людини, розкриває її таланти, енергетичний та матеріальний потенціал, допомагає визначити і виконати своє кармічне призначення та стати гармонійною особистістю.

Сьогодні кожен сам вирішує – вірити матриці чи ні, проте багато людей є прихильниками такого способу пізнання.

На які запитання може відповісти матриця долі

Цікаво, що матриця долі не втрачає свої актуальності та не змінюється впродовж усього життя. Розібравши її, людина може дізнатися:

з якими призначеннями її душа прийшла у цей світ;

які основні енергії та як їх краще проявляти;

чому не виходить досягнути бажаного;

яка професія підходить найкраще для самореалізації.

Подейкують, що за матрицею долі можна також дізнатися, як будувати любовні відносини, поводитися в соціумі, у якому віці людина досягне головної мети, коли одружиться та навіть коли помре.

Як розрахувати Матрицю долі

Методика базується на 22 енергіях Старших Арканів Таро. Метод є чимось середнім між нумерологією та астрологією.

Відповідно до методу матриці долі, у Всесвіті є 22 енергії, які закладаються людині у день її народження. Саме з цих цифр і починається Матриця.

Під час розрахунку матриці долі варто дотримуватись кількох правил:

Матриця має загалом 22 енергії, тому це число залишається без змін. Усі числа після 22 (23 і далі) додаються. Наприклад, у вас вийшло 44, ви його складаєте 4+4 = 8. Розрахунки починаються з дати народження. Наприклад, 31.05. 75. Ви маєте намалювати два квадрати – прямий та діагональний та виводите числа.

Перше число – день народження (3+1=4)

Друге число – місяць народження (5)

Третє число – рік народження. (1+9+7+5 = 22)

Четверте число становить суму трьох попередніх – 4 + 5 + 22 = 31 (число більше, ніж 22, тому складаємо його, виходить 3 + 1 = 4.)

Так вийшов діагональний особистий квадрат із чотирьох основних чисел.

Детальніше про розрахунок Матриці долі читайте тут.

Матриця долі онлайн

Якщо не можете самостійно вираховувати свою Матрицю долі, це можна зробити онлайн. Варто лише вказати своє ім’я, дату та місце народження.

Ресурси, які допоможуть скласти вашу Матрицю долі: