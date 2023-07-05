Часто, коли хочеться якихось змін, багато хто з нас замислюється про зміну іміджу. І перше, що спадає на думку, – змінити зачіску, колір волосся або надати шевелюрі здоровий вигляд.

Для походу до перукаря підходить не кожен день, оскільки є як сприятливі, так і ні, а тому потрібно знати, яка дата і для якої маніпуляції з волоссям підходить.

З цієї нагоди Факти ICTV склали детальний місячний календар стрижок на серпень 2023, щоб ви могли з ним ознайомитися і запланувати похід до салону краси в третій місяць літа.

Астропрогноз на 1 серпня

Несприятливий день для маніпуляцій із шевелюрою. Сьогодні краще надати перевагу прямому волоссю, ніж кучерям.

Астропрогноз на 2 серпня

Відмовтеся від стрижки. Якщо запланували фарбування в темний тон натуральними рослинними барвниками – дійте.

Астропрогноз на 3 серпня

Стрижка цього дня підійде для тих, хто планує кардинальні зміни в житті. Можна пофарбувати шевелюру у світлий або рудий колір, але тільки натуральними барвниками.

Астропрогноз на 4 серпня

Нейтральний день для маніпуляцій із волоссям. Хочете надовше зберегти зачіску – можете підстригтися, оскільки ріст волосся сповільниться.

Астропрогноз на 5 серпня

Несприятливий день для походу в салон, а тому краще його перенести на інший час. Зачіска сьогодні має бути простою, рекомендується якомога частіше розчісувати волосся.

Астропрогноз на 6 серпня

Стрижка цього дня сповільнить ріст волосся, але зміцнить корені. Фарбування краще відкласти.

Астропрогноз на 7 серпня

Пофарбувати волосся сьогодні можна у світлий колір. Стрижка підійде тим, хто хоче уповільнити ріст шевелюри.

Астропрогноз на 8 серпня

Нейтральний період для відвідування перукаря, проте до кардинальних змін іміджу сьогодні краще не вдаватися.

Астропрогноз на 9 серпня

Несприятливий період для стрижки та фарбування.

Астропрогноз на 10 серпня

Стрижіть волосся в тому разі, якщо надовго хочете зберегти зачіску, оскільки під час спадного Місяця його ріст сповільнюється. Зачіску цього дня краще зробити об’ємну і з локонами.

Астропрогноз на 11 серпня

Також невдалий період для маніпуляцій із волоссям. Стрижка може виявитися не такою, якою ви її очікували, аналогічно і з фарбуванням.

Астропрогноз на 12 серпня

У цей період можливе фарбування, але тільки в природний колір натуральними барвниками. Найкраще віддати перевагу оздоровчим процедурам.

Астропрогноз на 13 серпня

Стрижка сьогодні збільшить харизму, але ріст волосся сповільниться, проте корені зміцняться. Кардинальна зміна кольору волосся дасть змогу запастися енергією здоров’я.

Астропрогноз на 14 серпня

Доречна незначна зміна в кольорі волосся, стрижку краще перенести на більш позитивний період. Зачіска має бути простою.

Астропрогноз на 15 серпня

Цього дня варто грайливо поводитися з волоссям. Похід у салон перенесіть на інший день.

Астропрогноз на 16 серпня

Настала фаза нового Місяця, а тому від стрижки варто відмовитися, фарбування також не принесе бажаних результатів. Зачіска рекомендується незвичайна.

Астропрогноз на 17 серпня

Настав період для тих, хто хоче відростити довгу шевелюру. Місяць перейшов у фазу зростання. Сьогодні можна експериментувати з кольором, довжиною і формою волосся.

Астропрогноз на 18 серпня

Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан його поліпшувався, а корені зміцнювалися, підстрижіть його цього дня.

Астропрогноз на 19 серпня

Незважаючи на те, що Місяць зростає, стрижку краще відкласти на інший день. Фарбувати волосся сьогодні варто лише в природний відтінок.

Астропрогноз на 20 серпня

Стрижка, фарбування пройдуть вдало. Також рекомендується провести живильні процедури для шевелюри.

Астропрогноз на 21 серпня

Фарбувати волосся в цей період не варто, проте зістригти довжину – можна, оскільки це зумовить зростання шевелюри.

Астропрогноз на 22 серпня

Зачіска сьогодні має бути суворою і класичною. Фарбувати волосся не варто.

Астропрогноз на 23 серпня

Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій із шевелюрою. Хочете кардинально змінити імідж? Дійте!

Астропрогноз на 24 серпня

Будь-який кардинальний вплив на волосся сьогодні несприятливий.

Астропрогноз на 25 серпня

Нейтральний день для стрижки та фарбування. Зачіску рекомендується зробити високою, але скромною.

Астропрогноз на 26 серпня

Цього дня рекомендується розчісувати волосся якомога частіше. Також сприятливо на шевелюру вплинуть поживні та оздоровчі процедури.

Астропрогноз на 27 серпня

Зістригання довжини прискорить ріст волосся і поліпшить його якість.

Астропрогноз на 28 серпня

Загальний вплив Місяця на стан волосся в цей період украй позитивний. Стрижка додасть сил і здоров’я волоссю. Фарбування і тонування пройдуть вдало.

Астропрогноз на 29 серпня

Нейтральний день для маніпуляцій із волоссям.

Астропрогноз на 30 серпня

Нова зачіска може виявитися не такою, якою ви собі її уявляли. Перемозі в справах може посприяти незначна зміна кольору волосся.

Астропрогноз на 31 серпня

Місяць перейшов у фазу повного. Сприятливий час для стрижки.