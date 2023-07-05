Часто, когда хочется каких-либо перемен, многие из нас задумываются о смене имиджа. И первое, что приходит на ум, — изменить прическу, цвет волос или привести шевелюру в здоровый вид.

Для похода к парикмахеру подходит не каждый день, поскольку есть как благоприятные, так и не очень, а потому нужно знать, какая дата и для какой манипуляции с волосами подходит.

По этому случаю Факты ICTV составили детальный лунный календарь стрижек на август 2023, чтобы вы могли с ним ознакомиться и запланировать поход в салон красоты в третий месяц лета.

Астропрогноз на 1 августа

Неблагоприятный день для манипуляций с шевелюрой. Сегодня лучше отдать предпочтение прямым волосам, нежели кудрям.

Астропрогноз на 2 августа

Откажитесь от стрижки. Если запланировали покраску в темный тон натуральными растительными красителями — дерзайте.

Астропрогноз на 3 августа

Стрижка в этот день подойдет для тех, кто планирует кардинальные изменения в жизни. Можно окрасить шевелюру в светлый или рыжий цвет, но только натуральными красителями.

Астропрогноз на 4 августа

Нейтральный день для манипуляций с волосами. Хотите надольше сохранить прическу — можете подстричься, поскольку рост волос замедлится.

Астропрогноз на 5 августа

Неблагоприятный день для похода в салон, а потому лучше его перенести на другое время. Прическа сегодня должна быть простой, рекомендуется как можно чаще расчесывать волосы.

Астропрогноз на 6 августа

Стрижка в этот день замедлит рост волос, но укрепит корни. Окрашивание лучше отложить.

Астропрогноз на 7 августа

Покрасить волосы сегодня можно в светлый цвет. Стрижка подойдет тем, что хочет замедлить рост шевелюры.

Астропрогноз на 8 августа

Нейтральный период для посещения парикмахера, однако к кардинальным изменениям имиджа сегодня лучше не прибегать.

Астропрогноз на 9 августа

Неблагоприятный период для стрижки и окрашивания.

Астропрогноз на 10 августа

Стригите волосы в том случае, если надолго хотите сохранить прическу, поскольку во время убывающей Луны их рост замедляется. Прическу в этот день лучше сделать объемную и с локонами.

Астропрогноз на 11 августа

Все еще неудачный период для манипуляций с волосами. Стрижка может оказаться не такой, какой вы ее ожидали, аналогично и с окрашиванием.

Астропрогноз на 12 августа

В этот период возможно окрашивание, но только в естественный цвет натуральными красителями. Лучше всего отдать предпочтение оздоровительным процедурам.

Астропрогноз на 13 августа

Стрижка сегодня увеличит харизму, но рост волос замедлится, однако корни укрепятся. Кардинальная смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья.

Астропрогноз на 14 августа

Уместно незначительное изменение в цвете волос, стрижку лучше перенести на более позитивный период. Прическа должна быть простой.

Астропрогноз на 15 августа

В этот день стоит игриво обращаться с волосами. Поход в салон перенесите на другой день.

Астропрогноз на 16 августа

Наступила фаза новой Луны, а потому от стрижки стоит отказаться, окрашивание также не принесет желаемых результатов. Прическа рекомендуется необычная.

Астропрогноз на 17 августа

Наступил период для тех, кто хочет отрастить длинную шевелюру. Луна перешла в фазу растущей. Сегодня можно экспериментировать с цветом, длинной и формой волос.

Астропрогноз на 18 августа

Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите их в этот день.

Астропрогноз на 19 августа

Несмотря на то, что Луна растущая, стрижку лучше отложить на другой день. Окрашивать волосы сегодня стоит в естественный оттенок.

Астропрогноз на 20 августа

Стрижка, окрашивание пройдут благополучно. Также рекомендуется провести питательные процедуры для шевелюры.

Астропрогноз на 21 августа

Окрашивать волосы в этот период не стоит, однако состричь длину — можно, поскольку это поспособствует росту шевелюры.

Астропрогноз на 22 августа

Прическа сегодня должна быть строгой и классической. Окрашивать волосы не стоит.

Астропрогноз на 23 августа

Благоприятный день для любых манипуляций с шевелюрой. Хотите кардинально изменить имидж? Действуйте!

Астропрогноз на 24 августа

Любое кардинальное воздействие на волосы сегодня неблагоприятно.

Астропрогноз на 25 августа

Нейтральный день для стрижки и окрашивания. Прическу рекомендуется сделать высокой, но скромной.

Астропрогноз на 26 августа

В этот день рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще. Также благоприятно на шевелюру повлияют питательные и оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 27 августа

Состригание длины ускорит рост волос и улучшит их качество.

Астропрогноз на 28 августа

Общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. Окрашивание и тонирование пройдут удачно.

Астропрогноз на 29 августа

Нейтральный день для манипуляций с волосами.

Астропрогноз на 30 августа

Новая прическа может оказаться не такой, какой вы себе ее представляли. Победе в делах может поспособствовать незначительное изменение цвета волос.

Астропрогноз на 31 августа

Луна перешла в фазу полной. Благоприятное время для стрижки.