Влітку особливо хочеться змін і часто вони стосуються зовнішності, надто – зачіски. Хтось вирішує зістригти волосся, хтось – оригінально пофарбувати, а хтось незвично укладає його.

На ріст і стан волосся впливає безліч чинників, зокрема й Місяць, а тому багато хто з нас звертається до відповідного календаря.

У перший місяць літа є як сприятливі дні для походу в перукарню, так і небажані, коли краще відкласти його – надто це стосується першої половини червня. Щоб ви грамотно спланували похід до салону краси, Факти ICTV склали детальний місячний календар стрижок на червень 2023.

Астропрогноз на 1 червня

Трохи зістригти довжину сьогодні можна, проте від фарбування краще відмовитися. Зачіску цього дня варто робити самостійно.

Астропрогноз на 2 червня

Стрижка може не дати очікуваних результатів. Можна трішки змінити колір волосся.

Астропрогноз на 3 червня

Несприятливий день для походу до перукаря.

Астропрогноз на 4 червня

Цього дня перевагу краще віддати оздоровчим і живильним процедурам.

Астропрогноз на 5 червня

Стрижка підійде тільки тим, хто планує зміни в майбутньому. Можна пофарбувати волосся натуральними барвниками.

Астропрогноз на 6 червня

Нейтральний день для походу до перукаря. Стригти волосся можна, якщо хочете уповільнити його ріст і зміцнити коріння.

Астропрогноз на 7 червня

Несприятливий день для походу в салон. Якщо не можете відкласти запис до перукаря, віддайте перевагу оздоровчим процедурам.

Астропрогноз на 8 червня

Сьогодні варто розчісувати волосся часто, щоб надати йому сили. Фарбування варто відкласти, стрижку провести можна.

Астропрогноз на 9 червня

Місяць у спадній фазі, а тому стрижка підійде лише тим, хто не планує відрощувати довгу шевелюру. Щоб привабити потрібних людей, пофарбуйте волосся у світлий тон.

Астропрогноз на 10 червня

Нейтральний час для стрижки та фарбування.

Астропрогноз на 11 червня

Стригти волосся сьогодні протипоказано, оскільки може спричинити невдачі. Фарбувати шевелюру краще натуральними компонентами і щоб це зробила близька вам людина.

Астропрогноз на 12 червня

Цього дня рекомендується віддати перевагу локонам. Стригти волосся варто в тому разі, якщо ви хочете надовго зберегти нову зачіску.

Астропрогноз на 13 червня

Стрижка може негативно позначитися на психологічному здоров’ї, а фарбування спричинить конфлікти. Хороший період для живильних процедур.

Астропрогноз на 14 червня

Несприятливий день для маніпуляцій із зовнішністю.

Астропрогноз на 15 червня

Позитивний день для кардинальної зміни кольору волосся. Красива та в якомусь сенсі особлива зачіска збільшить приплив позитивної енергії.

Астропрогноз на 16 червня

Місяць усе ще спадний, а тому це небажаний період для тих, хто намагається відростити волосся. Зачіска має бути простою і нехитрою.

Астропрогноз на 17 червня

Нейтральний день для маніпуляцій із волоссям. Стрижка дасть змогу утвердитися, фарбування може відбутися не так, як задумали.

Астропрогноз на 18 червня

Стрижки в молодик украй небажані. Фарбування волосся допустиме тільки натуральними барвниками.

Астропрогноз на 19 червня

Настав період Місяця, що росте, а отже, настав час прискорити ріст волосся. Сьогодні можна експериментувати з формою, кольором і довжиною.

Астропрогноз на 20 червня

Саме час змінити довжину волосся. Фарбування можна проводити природними барвниками.

Астропрогноз на 21 червня

Не найпозитивніший день для походу в салон краси, якщо є можливість – перенесіть його.

Астропрогноз на 22 червня

Нова стрижка подарує натхнення, а фарбування у світлий тон приверне ділові зв’язки. Зачіска має бути пишною.

Астропрогноз на 23 червня

Позитивний час для оздоровчих і живильних процедур. Зачіска має бути суворою і класичною.

Астропрогноз на 24 червня

Місяць усе ще зростає, що сприятиме росту волосся. Фарбування нагородить вас сексуальністю і впевненістю в собі.

Астропрогноз на 25 червня

Будь-який вплив на волосся сьогодні несприятливий. Стригтися не варто, від фарбування теж краще відмовитися.

Астропрогноз на 26 червня

Нейтральний період для маніпуляцій із волоссям.

Астропрогноз на 27 червня

Стрижка спровокує ріст волосся, фарбування в природні відтінки додасть сил і настрою.

Астропрогноз на 28 червня

У цей період рекомендується фарбувати волосся натуральними рослинними барвниками на кшталт хни. Також варто розчісувати його якомога частіше.

Астропрогноз на 29 червня

Хороший день для маніпуляцій із волоссям. Стрижка і фарбування минуть вдало.

Астропрогноз на 30 червня

Стрижка волосся сьогодні принесе матеріальний добробут. Фарбування натуральними барвниками так само приверне грошову енергію.