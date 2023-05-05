Летом особенно хочется перемен и часто они касаются внешности, в особенности — прически. Кто-то решает состричь шевелюру, кто-то – оригинально окрасить волосы, а кто-то необычно укладывает их.

На рост и состояние волос влияет множество факторов, в том числе и Луна, а потому многие из нас обращаются к соответствующему календарю.

В первый месяц лета есть как благоприятные дни для похода в парикмахерскую, так и нежелательные, когда лучше отложить его. В особенности это касается первой половины июня. Чтобы вы грамотно спланировали поход в салон красоты, Факты ICTV составили детальный лунный календарь стрижек на июнь 2023.

Астропрогноз на 1 июня

Немного состричь длину сегодня можно, однако от окрашивания лучше отказаться. Прическу в этот день стоит делать самостоятельно.

Астропрогноз на 2 июня

Стрижка может не принести ожидаемых результатов. Можно незначительно изменить цвет шевелюры.

Астропрогноз на 3 июня

Неблагоприятны день для похода к парикмахеру.

Астропрогноз на 4 июня

В этот день предпочтения лучше отдать оздоровительным и питательным процедурам.

Астропрогноз на 5 июня

Стрижка подойдет только тем, кто планирует изменения в будущем. Можно окрасить волосы натуральными красителями.

Астропрогноз на 6 июня

Нейтральный день для похода к парикмахеру. Стричь волосы можно, если хотите замедлить их рост и укрепить корни.

Астропрогноз на 7 июня

Неблагоприятный день для похода в салон. Если не можете отложить запись к парикмахеру, отдайте предпочтение оздоровительным процедурам.

Астропрогноз на 8 июня

Сегодня стоит расчесывать волосы часто, чтобы придать им силы. Окраску стоит отложить, стрижку провести можно.

Астропрогноз на 9 июня

Луна в убывающей фазе, а потому стрижка подойдет лишь тем, кто не планирует отращивать длинную шевелюру. Чтобы привлечь нужных людей, окрасьте волосы в светлый тон.

Астропрогноз на 10 июня

Нейтральное время для стрижки и окрашивания.

Астропрогноз на 11 июня

Состригание волос сегодня противопоказано, поскольку может повлечь за собой неудачи. Окрашивать шевелюру лучше натуральными компонентами и чтобы это сделал близкий вам человек.

Астропрогноз на 12 июня

В этот день рекомендуется отдать предпочтение локонам. Стричь волосы стоит в том случае, если вы хотите надолго сохранить новую прическу.

Астропрогноз на 13 июня

Стрижка может негативно сказаться на психологическом здоровье, а окрашивание повлечь за собой конфликты. Хороший период для питательных процедур.

Астропрогноз на 14 июня

Неблагоприятный день для манипуляций с внешностью.

Астропрогноз на 15 июня

Позитивный день для кардинальной смены цвета волос. Красивая и в каком то смысле особенная прическа увеличит приток позитивной энергии.

Астропрогноз на 16 июня

Луна все еще убывающая, а потому это нежелательный период для тех, кто пытается отрастить волосы. Прическа должна быть простой и незамысловатой.

Астропрогноз на 17 июня

Нейтральный день для манипуляций с волосами. Стрижка позволит утвердиться, окрашивание может пройти не так, как задумали.

Астропрогноз на 18 июня

Стрижки в новолуние крайне нежелательны. Окраска волос допустима только натуральными красителями.

Астропрогноз на 19 июня

Наступил период растущей Луны, а значит настало время ускорить рост волос. Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной.

Астропрогноз на 20 июня

Самое время сменить длину шевелюры. Окрашивание можно проводить природными красителями.

Астропрогноз на 21 июня

Не самый положительный день для похода в салон красоты, если есть возможность, перенесите его.

Астропрогноз на 22 июня

Новая стрижка подарит вдохновение, а окрашивание к светлый тон привлечет деловые связи. Прическа должна быть пышной.

Астропрогноз на 23 июня

Позитивное время для оздоровительных и питательных процедур. Прическа должна быть строгой и классической.

Астропрогноз на 24 июня

Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос. Окрашивание шевелюры наградит вас сексуальностью и уверенностью в себе.

Астропрогноз на 25 июня

Любое воздействие на волосы сегодня неблагоприятно. Стричься не стоит, от покраски тоже лучше отказаться.

Астропрогноз на 26 июня

Нейтральный период для манипуляций с шевелюрой.

Астропрогноз на 27 июня

Стрижка спровоцирует рост волос, окраска в естественные оттенки придаст сил и настроения.

Астропрогноз на 28 июня

В этот период рекомендуется окрашивать волосы натуральными растительными красителями типа хны. Также стоит расчесывать шевелюру как можно чаще.

Астропрогноз на 29 июня

Хороший день для манипуляций с волосами. Стрижка и окрашивание пройдут удачно.

Астропрогноз на 30 июня

Стрижка волос сегодня принесет материальное благополучие. Окраска натуральными красителями так же привлечет денежную энергию.