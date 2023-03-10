У квітні 2023 року очікується чимало магнітних бур. Другий місяць весни одразу ж розпочнеться із сонячного спалаху слабкої інтенсивності.

Оскільки сонячна активність впливає на все живе, Факти ICTV вирішили детальніше розповісти, коли магнітні бурі у квітні 2023 і поділитися рекомендаціями, яких варто дотримуватися.

Так, перша магнітна буря у квітні припадає на 1 число. Далі сонячні спалахи очікуються 7 і 10 квітня. Вони будуть слабкої інтенсивності. Ймовірні зміни настрою, безсоння, втрата апетиту.

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Сильна магнітна буря в другий місяць весни очікується 18 квітня, особливо – у другій половині дня. Метеозалежним людям у цей період варто бути особливо акуратними й максимально знизити навантаження на нервову систему.

Спалах середньої інтенсивності буде 20 квітня. Пік збурення – перша половина дня.

Як поводитися під час магнітних бур: