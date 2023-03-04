Квітень – активний період для всього живого навколо нас. Рослини і тварини активно прокидаються після холодної зими. Що ж до людини, то на неї впливають не тільки сонячні промені, а й місячна активність.

Наші пращури вірили, що активність супутника Землі здійснює значний вплив на всіх нас. Є як сприятливі, так і несприятливі дні, від яких життя може повернутися в кращий або гірший бік.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на квітень 2023 року, щоб ви могли з ним ознайомитися і грамотно розпланувати свої справи.

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Фази Місяця у квітні 2023

1-5 квітня – Місяць росте.

Місяць росте. 6 квітня – повний Місяць.

повний Місяць. 7-19 квітня – спадний Місяць.

спадний Місяць. 20 квітня – новий Місяць.

новий Місяць. 21-30 квітня – Місяць росте.

Місячний астропрогноз на 1 квітня

Нейтральний день у всіх його сенсах. Нічого незвичного не станеться – сконцентруйтеся на своїх планах.

Місячний астропрогноз на 2 квітня

Ще один нейтральний день. Багатьох людей тягне до спілкування і розваг – азартні ігри ні до чого доброго не призведуть. Відмовтеся від спокуси.

Місячний астропрогноз на 3 квітня

Сприятливий день. Можна укладати договори на фінансовій основі – бізнес піде вгору.

Місячний астропрогноз на 4 квітня

Дуже сприятливий день – удача допомагатиме у всіх справах і починаннях. Можна сміливо розпочинати нові справи, а також закінчувати важливі проєкти.

Місячний астропрогноз на 5 квітня

Нейтральний день, який чудово підійде для виведення ділових відносин на новий рівень. Навіть фізичні навантаження будуть корисними для організму.

Місячний астропрогноз на 6 квітня

Непоганий день, але не для тих, хто страждає від хронічних захворювань. Проблеми зі здоров’ям можуть нагадати про себе у найважчий період.

Місячний астропрогноз на 7 квітня

Гарний день для продуктивної роботи. Усі справи й завдання даватимуться дуже легко, тож використовуйте цей день максимально ефективно.

Місячний астропрогноз на 8 квітня

Нейтральний день, але без негативу не обійшлося. Варто бути дуже уважним – проблеми можуть з’явитися несподівано, і до цього потрібно бути готовим.

Місячний астропрогноз на 9 квітня

Настав час ухвалення найвідповідальніших рішень. Зробіть те, на що довгий час збирали всі внутрішні сили.

Місячний астропрогноз на 10 квітня

Вдалий день для всіх справ – абстрактне мислення візьме гору над логікою у вашій голові. Та це обіцятиме позитивні наслідки.

Місячний астропрогноз на 11 квітня

Один із найсприятливіших днів у місяці. Корисна колективна робота, всілякі поїздки або подорожі.

Місячний астропрогноз на 12 квітня

Прекрасний період для звільнення від давніх звичок – відмовтеся від алкоголю й нікотину. Займіться спортом – результат дасть про себе знати.

Місячний астропрогноз на 13 квітня

Досить суперечливий період. Не варто створювати справу з нуля у цей день, краще провести його максимально буденно.

Місячний астропрогноз на 14 квітня

Середина квітня – час сприятливих днів. Сконцентруйте свою увагу на важливих питаннях – і вони виявляться не такими серйозними, як здавалося раніше.

Місячний астропрогноз на 15 квітня

Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової та творчої діяльності. Якщо хочете малювати картини – робіть це, дайте волю своїй фантазії.

Місячний астропрогноз на 16 квітня

Складний, критичний день. Намагайтеся утриматися від будь-якої активної діяльності. Це стосується як спорту, так і роботи та спілкування з близькими.

Місячний астропрогноз на 17 квітня

Найкращий день, щоб витратити його на вирішення старих проблем. Нові справи краще перенести на більш вдалий період.

Місячний астропрогноз на 18 квітня

Сили й енергія в цей час стрімко йдуть на спад – зверніть увагу на ті справи, які потрібно терміново завершити.

Місячний астропрогноз на 19 квітня

Нейтральний день – велика ймовірність депресивного стану, травм і обманів. Не робіть того, що може завдати шкоди вам або близьким.

Місячний астропрогноз на 20 квітня

Добре підуть справи, пов’язані з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями. Можна сміливо інвестувати й підписувати договори.

Місячний астропрогноз на 21 квітня

Дуже сприятливий день – справи вирішуватимуться просто, та й із настроєм усе має бути чудово. Проведіть час із користю.

Місячний астропрогноз на 22 квітня

Не надто вдалий період – очікуються загострення конфліктів навіть між близькими людьми. Проведіть день у тиші, займаючись своєю улюбленою справою.

Місячний астропрогноз на 23 квітня

Сприятливий день, який наближає кінець місяця. Час починати підбивати підсумки, а старі справи слід завершувати.

Місячний астропрогноз на 24 квітня

Варто проявити максимальний контроль і постаратися уникнути негативних впливів. Зберігайте спокій, а голова хай буде холодною.

Місячний астропрогноз на 25 квітня

Один із найсприятливіших днів. У цей період особливо легко налагоджуватимуться нові контакти, а знайомства точно будуть корисними.

Місячний астропрогноз на 26 квітня

У цей період рекомендовано будувати плани і братися за нові проєкти, щоб уже в травні мати фору серед конкурентів.

Місячний астропрогноз на 27 квітня

Досить складний день для спілкування з людьми на роботі. Проведіть час ефективно, але уникаючи контакту зі своїми колегами.

Місячний астропрогноз на 28 квітня

Багатьох може потягнути до спілкування і розваг. Однак день буде нейтральним – не намагайтеся обдурити долю і ризикувати своїми грошима.

Місячний астропрогноз на 29 квітня

Цього дня найкраще зайнятися вирішенням завдань, які накопичилися за тиждень. Тим паче, місяць уже добігає кінця, тож потрібно підбивати підсумки.

Місячний астропрогноз на 30 квітня

Останній день місяця буде сприятливим. Попрощайтеся із серединою весни і подумайте про подальші плани.