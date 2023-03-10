В апреле 2023 года ожидается не мало магнитных бурь. Второй месяц весны сразу же начнется с солнечной вспышки слабой интенсивности.

Поскольку солнечная активность влияет на все живое, Факты ICTV решили детальнее рассказать, когда магнитные бури в апреле 2023 и поделиться рекомендациями, которых стоит придерживаться.

Так, первая магнитная буря в апреле приходится на 1 число. Далее солнечные вспышки ожидаются 7 и 10 апреля. Они будут слабой интенсивности. Вероятно изменения настроения, бессонница, потеря аппетита.

Сейчас смотрят

Сильная магнитная буря во второй месяц весны ожидается 18 апреля, особенно – во второй половине дня. Метеозависимым людям в этот период стоит быть особо аккуратными и максимально снизить нагрузку на нервную систему.

Вспышка средней интенсивности будет 20 апреля. Пик возмущения – первая половина дня.

Как вести себя во время магнитных бурь: