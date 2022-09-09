Повний місяць у вересні — період унікальних можливостей і творчого піднесення, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21-го сезону Битви екстрасенсів на телеканалі СТБ, Жаля Алекперова.

Як використати вдалі шанси, а чого не варто робити у цей час – відповідь на ці та інші запитання у гороскопі на 10 вересня.

Овни

У цей період Овнам варто більше часу присвячувати своїм улюбленим заняттям. Відпочинок та емоційна розрядка не тільки дозволять увімкнути натхнення, а й наштовхнуть вас на позитивні внутрішні зміни та важливі життєві рішення.

Зараз дивляться

Тельці

У цей період Тельці можуть надто емоційно сприймати зовнішні обставини, на які не можуть вплинути. Але замість “боротьби з вітряками” варто по-іншому подивитися на те, що відбувається. Швидше за все, ви не помічаєте вдалих можливостей, які можна отримати з цієї ситуації.

Близнюки

У цей час зірки обіцяють Близнюкам несподіваний фінансовий прибуток. Швидше за все, ви знайдете зовсім несподівану, але дуже вдалу можливість покращити свій добробут. Не пропустіть момент!

Раки

У цей період Ракам варто уважніше ставитись до близьких людей. Швидше за все, на поверхні будуть давні приховані образи. І тут краще вчасно поговорити відверто і вирішити ситуацію. Інакше є велика ймовірність затяжного конфлікту.

Леви

У цей період зірки обіцяють Левам позитивні зміни у професійній сфері діяльності. Поруч із вами будуть люди, які допоможуть у реалізації найсміливіших цілей та планів. Головне – уважніше прислухатися до думки навколишніх.

Діви

Повний місяць обіцяє Дівам емоційний сплеск. Зараз навіть маленька дрібниця може вибити вас із колії. І щоб уникнути дратівливості та, як наслідок, конфліктів із близькими, намагайтеся вчасно перемикати увагу на речі, які вас радують. Навіть прогулянка на свіжому повітрі віч-на-віч зі своїми думками може стати чудовою панацеєю.

Терези

Не поспішайте з важливими рішеннями. Особливо, якщо вони стосуються кар’єри чи фінансів. Зараз емоції можуть збивати вас із правильного шляху. А тому попросити поради у близьких людей буде зовсім не зайвим.

Скорпіони

Цей період для Скорпіонів – час нових стартів. Зірки дадуть чимало вдалих можливостей, завдяки яким вдасться реалізувати давні плани. Головне – братися за справу без зволікань.

Стрільці

Стрільцям варто уважніше ставитись до свого здоров’я. Є велика ймовірність загострення хронічних недуг. І краще вчасно зайнятися їхньою профілактикою.

Козероги

Надмірна впевненість у власних силах може зіграти з Козерогами злий жарт. Порада зірок — не відмовлятися від допомоги сторонніх і частіше звертатися по неї. Це дозволить вам уникнути багатьох труднощів.

Водолії

У цей період зірки обіцяють самотнім Водоліям романтику. Цілком імовірне приємне знайомство, яке може перерости у міцні та тривалі стосунки. Сімейним знакам у цей час варто бути стриманішими, їдкі зауваження можуть призвести до серйозної сварки.

Риби

Повня обіцяє Рибам нові перспективи у професійній сфері. Є велика можливість реалізувати ті проєкти, про які ви давно мріяли. Будьте активнішими!