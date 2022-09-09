Полнолуние в сентябре — период уникальных возможностей и творческого подъема, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21-го сезона Битвы экстрасенсов на телеканале СТБ, Жаля Алекперова.

Как использовать удачные шансы, а чего не стоит делать в это время — ответ на этот и другие вопросы в гороскопе на 10 сентября.

Овны

В этот период Овнам стоит больше времени посвящать своим любимым занятиям. Отдых и эмоциональная разрядка не только позволят включить вдохновение, но и натолкнут вас на позитивные внутренние перемены и важные жизненные решения.

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Тельцы

В этот период Тельцы могут чересчур эмоционально воспринимать внешние обстоятельства, на которые никак не могут повлиять. Но вместо “борьбы с ветряными мельницами” стоит по-другому посмотреть на происходящее. Скорее всего, вы в упор не замечаете удачных возможностей, которые можно извлечь из этой ситуации.

Близнецы

В это время звезды сулят Близнецам нежданную финансовую прибыль. Скорее всего, вы обретете совсем неожиданную, но очень удачную возможность улучшить свое благосостояние. Не упустите момент!

Раки

В этот период Ракам стоит внимательнее относиться к близким людям. Скорее всего, на поверхности окажутся давние скрытые обиды. И здесь лучше вовремя поговорить по душам и решить ситуацию. Иначе есть большая вероятность затяжного конфликта.

Львы

В этот период звезды сулят Львам позитивные перемены в профессиональной сфере деятельности. Рядом с вами будут люди, которые помогут в реализации самых смелых целей и планов. Главное — внимательнее прислушиваться к мнению окружающих.

Девы

Полнолуние сулит Девам эмоциональный всплеск. Сейчас даже маленькая мелочь может выбить вас из колеи. И чтобы избежать раздражительности и, как следствие, конфликтов с близкими, старайтесь вовремя переключать внимание на вещи, которые вас радуют. Даже прогулка на свежем воздухе наедине со своими мыслями может стать прекрасной панацеей.

Весы

Не торопитесь с важными решениями. Особенно, если они касаются карьеры или финансов. Сейчас эмоции могут сбивать вас с верного пути. А потому попросить совета у близких людей будет вовсе не лишним.

Скорпионы

Этот период для Скорпионов — время новых стартов. Звезды преподнесут немало удачных возможностей, благодаря которым удастся реализовать давние планы. Главное — браться за дело без отлагательств.

Стрельцы

Стрельцам стоит внимательнее относиться к своему здоровью. Есть большая вероятность обострения хронических недугов. И лучше вовремя заняться их профилактикой.

Козероги

Чрезмерная уверенность в собственных силах может сыграть с Козерогами злую шутку. Совет звезд — не отказываться от помощи посторонних и чаще обращаться за ней. Это позволит вам избежать многих трудностей.

Водолеи

В этот период звезды сулят одиноким Водолеям романтику. Вполне вероятно приятное знакомство, которое может перерасти в крепкие и длительные отношения. Семейным же знакам в это время стоит быть сдержаннее, колкие замечания могут привести к серьезной ссоре.

Рыбы

Полнолуние сулит Рыбам новые перспективы в профессиональной сфере. Есть большая вероятность реализовать те проекты, о которых вы давно мечтали. Будьте активнее!