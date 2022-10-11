Людмила Хомутовская рассказала, сколько будет длиться война в Украине. По словам таролога, победа на поле боя будет в 2023 году, тогда как окончательно война в Украине закончится в 2024 году выплатой репараций.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью.

– Полное окончание с репарациями – это будет 2024 год. А вот победа наша на фронте будет в 2023 году. Карты на вопрос о 2023 году показывают перевернутую башню, это мир. А на вопрос о 2023 году – у нас королева жезлов. Это о мудром огне, благодаря которому мы победим стратегически.

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