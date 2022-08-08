Мастера нумерологии и таро — Владислав Грицай и Константин Дяченко рассказали, умрет ли президент РФ Владимир Путин в течение месяца.

По словам Константина, в течение двух недель не стоит ожидать хороших новостей о лидере России.

— Здоровье вряд ли хорошее, заниматься им надо, и очень серьезно, — сказал таролог.

Он добавил, что жизненный путь Путина до конца года закончится положительно для украинцев, поскольку он достал одну из карт смерти.

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— Это когда все, что было очень тяжело, оно закончилось, — отметил Дяченко.

В свою очередь Грицай добавил, что было много попыток нетрадиционного лечения.

— Думаю, ждем хороших новостей. Может быть и десятый месяц, все может произойти и раньше, но узнаем только тогда, — отметил Владислав.

Дяченко согласился с ним и сказал, что возможно, уже все и произошло, однако об этом не хотят говорить.