5 листопада очікується останній осінній молодик. Зазвичай у такий період організм стає слабшим. У цей час краще відмовитись від великих фізичних навантажень, неправильного раціону та зловживання спиртними напоями.

Докладний гороскоп на молодик склала таролог та учасниця Битви екстрасенсів Дар’я Постнікова.

Гороскоп для Овнів

Порада карт на сьогодні – відкрити серце для емоцій і почуттів, можливе виникнення нових стосунків. Для тих, у кого взаємини вже усталені, гарний привід для того, щоб зміцнити їх і розпалити вогонь кохання з новою силою. Не відмовляйте собі у задоволенні потішити вашу другу половинку. Для ухвалення серйозних ділових рішень день не підходить. Нині балом керують почуття, є ризик ухвалити необачні рішення.

Гороскоп для Тельців

Під впливом енергій цього дня Тельці знайдуть у собі неймовірні сили для нових звершень: хтось захоче зробити ремонт у своєму будинку, а хтось відкриє новий напрямок у бізнесі. В будь-якому випадку треба пам’ятати, що успіх задуманого безпосередньо залежатиме від вашої команди – надихайте інших, але не забувайте делегувати повноваження.

Гороскоп для Близнюків

Близнюкам варто задуматися над тим, що і з ким вони обговорюють – не всі люди у вашому оточенні щиро радіють вашим успіхам. Ви досягли міцного положення у ваших справах. Нині головне завдання – не втратити те, що маєте, в гонитві за примарними перспективами. У вас досить внутрішніх ресурсів для вирішення складних завдань, але не слід забувати про те, що резерви організму не безмежні. Краще відпочиньте у цей день.

Гороскоп для Раків

Бути чи не бути? Саме на це одвічне запитання сьогодні належить відповісти Ракам. Ситуація вибору назріла давно, і як би не хотілося уникнути ухвалення рішення, це навряд чи вдасться. Попереду новий життєвий етап, переддень чогось невідомого і незвичного, звідси апатія і смуток. Сама доля буде давати вам підказки і знаки, варто лише відкинути сумніви і з оптимізмом дивитися в майбутнє.

Гороскоп для Левів

Для Левів день буде насичений подіями, знайомствами, спілкуванням, тому нудьгувати немає часу. Але якщо для когось іншого цей вихор енергії може бути тягарем, то для комунікабельних Левів це те, що насправді потрібно. У метушні цього дня важливо звернути особливу увагу на розподіл фінансів – є ризик піддатися спокусі та зробити покупки, про які ви незабаром шкодуватимете.

Гороскоп для Дів

Жити граючи, це сьогодні про вас! Ідеальний день для того, щоб зайнятися собою. Можна змінити імідж або навчитися чомусь новому – будь-яка інформація буде засвоюватися легко і невимушено. Діви відчують себе в гармонії зі світом, час, проведений у приємній компанії на свіжому повітрі, зарядить вас енергією надовго.

Гороскоп для Терезів

Карти радять бути обережними – сьогодні ви можете стати жертвою афери або виявити, що вплуталися в сумнівну справу. Красиво жити не заборониш, звичайно, але потрібно розуміти, що не завжди ризик виправданий. Проявіть розсудливість і здатність до самоаналізу. Застосовуючи всі свої таланти і наявні ресурси, ви обов’язково досягнете бажаного, якщо, звичайно, зумієте приборкати свій запал та азартність.

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні треба розібратися з паперовою рутиною, якщо ви працюєте з великими обсягами інформації. Варто дуже уважно поставитися до джерел – можливі дрібні помилки, які зрештою принесуть великі неприємності. Не виключено, що хтось із колег свідомо хоче вам насолити, тож будьте пильними та готовими до різних пасток. Загалом день буде напруженим, тому ввечері спробуйте розслабитися і залишити всі проблеми за порогом вашої оселі, інакше не уникнути сварок з рідними і близькими.

Гороскоп для Стрільців

День обіцяє бути спокійним, розміреним – саме час накопичити сили для нового ривка. Сьогодні добре скласти список справ на найближчий час, не кваплячись, обміркувати план дій. Є шанс невеликого прибутку, але необхідно докласти ще багато зусиль для розвитку справи. Ваша сила – у простоті і природності, будьте собою, в цьому секрет успіху!

Гороскоп для Козерогів

У Козерогів буде дуже інтенсивний, бойовий день, час перевірки власних можливостей. У вас достатньо досвіду і знань, щоб бути сьогодні на коні, але не можна недооцінювати оточення. Карти показують, що день буде продуктивним і на любовному фронті – не відмовляйтеся від уваги з боку протилежної статі. Сімейних козерогів чекає приємний вечір у родинному колі.

Гороскоп для Водоліїв

Водоліїв очікує позитивний день. Ви будете в гарному настрої, велика ймовірність того, що проблема, яка давно не давала вам спокою, зрештою вирішиться сама собою. Доля робить вам подарунок, щоб ви знову відчули смак до життя, але не варто пускати все на самоплив і піддаватися ілюзії, можете пропустити шанс зміцнити ваші фінансові позиції. Прислухайтесь до своєї інтуїції, і ви знайдете правильний шлях.

Гороскоп для Риб

Уміння співчувати – це ваша суперсила сьогодні! Ваші поради будуть дуже влучними і допоможуть близьким ухвалити важливе, зважене рішення. Але про себе забувати теж не слід. Вирішення чужих проблем може призвести до втрати сил – звідси відчуття апатії та спустошення. Навчіться дистанціюватися і вчасно відсікати потоки негативних енергій, не беріть на себе непосильну ношу.