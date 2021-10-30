Докладний гороскоп на тиждень з 1 до 7 листопада 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Основні події цього тижня – Молодий місяць у Скорпіоні (4 листопада) та перехід Венери у знак Козерога (6 листопада).

Цього тижня можуть загостритися конфлікти, пов’язані з порушенням правил, відвоюванням своїх прав. Найбільш помітним це буде для знаків фіксованого хреста – Тельців, Левів, Скорпіонів та Водоліїв.

До вихідних через перехід Венери у знак Козерога змінюватиметься погода у стосунках з людьми на більш вільну, стриману, правильну. Ми почнемо обережніше обирати людей, з якими варто продовжити спілкування.

Гороскоп для Овнів

Сфера ваших інтересів зараз лежатиме в області боргів і зобов’язань. Ви можете знайти підтримку інших людей під свої проекти, але пам’ятайте, що зусилля краще поберегти. Бо цього і наступного тижня може складатися відчуття, що чим більше ви робите, тим більше перешкод з’являється. Це нормально, але варто трохи пошкодувати себе, відпочити.

Гороскоп для Тельців

У вас гарний час для того, щоб налагоджувати контакти, навчатися та знаходити однодумців. Також можна налагодити стосунки у колективі, якщо ви відповідаєте за групу людей, то вони зараз до вас прислухатимуться. А ось у особистих стосунках зростає напруження, ваші партнери можуть зосередитися на власних проблемах, але не варто їм докоряти. Може їм потрібна ваша підтримка, ба більше якщо у вас є ресурс, то допоможіть.

Гороскоп для Близнюків

Робочий тиждень хороший для того, щоб збирати необхідну інформацію, поширювати відомості, а також для того, щоб проводити аудит, перевірку. А ось на вихідних добре б себе поберегти, не затівати якихось активних соціальних заходів. Краще дайте собі час побути наодинці чи з близькими.

Гороскоп для Раків

Попри зростаючу напруженість у суспільстві, і на те, що багато хто зараз опиняється втягнутим у боротьбу і буде змушений приймати чийся бік, у вас вийде тримати нейтралітет або навіть стати мирним містком для воюючих сторін. Вихідні краще провести із коханими людьми. Також не запрошуйте гостей.

Гороскоп для Львів

Вашу увагу утримує родина. Можливо, вашим батькам знадобиться підтримка, у будь-якому разі приділіть їм увагу. З партнерами можуть бути конфліктні ситуації, ви можете втягнутися у суперечку, яка затягнеться надовго. Протягом тижня можливі зміни у кар’єрі, хтось може навіть піти на нове місце роботи (а це може бути причиною конфлікту із сім’єю). Однак ваші особисті пріорітети повинні бути на першому місці, тому готуйтеся відстоювати їх.

Гороскоп для Дів

З понеділка до п’ятниці зберігається вдалий час для заробітку, доходу. Також це гарний час для покупок та вкладень. У вихідні ви можете знайти людей, з якими могли б обговорити важливі справи, майбутні проекти. Якщо ви насправді добре подумали і знаєте, куди прагнете, можете запрошувати людей до себе в команду. Особисті стосунки можуть дещо зіпсуватися до вихідних. Слідкуйте за виразами, які ви використовуєте у спілкуванні з близькими.

Гороскоп для Терезів

Для вас цей тиждень буде досить вдалим, тому що ви знаходите однодумців. Також у вас вдасться добре провести час, використавши його для відпочинку та досягнення особистих цілей (корисні контакти). Вихідні краще провести вдома, серед домашніх. Також можете відвідати батьків.

Гороскоп для Скорпіонів

Для вас цей тиждень дуже активний, це ваш час. Ви бачите, куди йдете, сповнені енергією. Це чудовий період для того, щоб планувати наступний рік. Єдине, що постарайтеся вписатися в громадські тренди, оскільки головною складністю цьогорічного закінчення може бути поява обмежень. З вами особисто ці обмеження можуть бути пов’язані з сім’єю, а також під загрозою знаходяться партнерські стосунки. Бережіть те, що ви хочете зберегти, але не бійтеся уникати тих, хто вас підвів.

Гороскоп для Стрільців

Ви зараз блискуче спілкуєтеся, можете переконувати людей, тож цим потрібно користуватися. Ви можете просто відпочити, поспілкуватися з приємними для вас людьми, оскільки це буде корисним, а також допоможе надалі. Не забувайте записувати контакти нових знайомих. Однак це стосується переважно будніх днів, а на вихідні краще усамітнитися, а спілкуватися лише тими, кого ви близько підпускаєте. До кінця тижня збережіть енергію та здоров’я.

Гороскоп для Козерогів

Ви можете зіткнутися з конфліктами з колегами з приводу фінансів. Це справді невдалий час для вкладень, ризикованих заходів, навіть якщо ви давно хотіли щось почати. Але до кінця тижня ситуація зміниться, можуть з’явитися нові та приємні ідеї. Загалом, вихідні – це гарний час для розслаблення, оскільки останнім часом ви сильно напружені.

Гороскоп для Водоліїв

Ймовірно, протягом тижня доведеться доводити, що ви дійсно заслуговуєте на те місце, яке ви посідаєте. Це стосується вашого статусу як на роботі, так і у сім’ї. Можливий конфлікт через розподіл ролей, особливо в середині тижня. На жаль, не доводиться розраховувати на розслаблення найближчим часом. Вам доведеться працювати та активно боротися за свої мрії.

Гороскоп для Риб

Якщо у вас є які-небудь борги або зобов’язання зараз є можливість домовитися про ослаблення умов. Проте, не розраховуйте, що їх із вас знімуть. Це не дуже вдалий тиждень для подорожей, початку навчання. Ви можете виявити, що ці поїздки або навчання не такі корисні, як ви розраховували.