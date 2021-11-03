5 ноября ожидается последнее осеннее новолуние. Как правило, в такой период организм становится слабее. В это время лучше отказаться от больших физических нагрузок, неправильного рациона и злоупотребления спиртными напитками.

Более подробный гороскоп на новолуние составила таролог и участница Битвы экстрасенсов Дарья Постникова.

Гороскоп для Овнов

Совет карт на сегодняшний день — открыть сердце для эмоций и чувств, возможно возникновение новых отношений. Для тех, у кого отношения уже устоявшиеся, хороший повод для того, чтобы укрепить их и разжечь огонь любви с новой силой. Не отказывайте себе в удовольствии порадовать вашу вторую половинку. Для принятия серьезных деловых решений день не подходит. Сейчас балом руководят чувства, есть риск принять опрометчивые решения.

Гороскоп для Тельцов

Под влиянием энергии этого дня Тельцы найдут в себе невероятные силы для новых свершений: кто-то захочет сделать ремонт в своем доме, а кто-то откроет направление в бизнесе. В любом случае стоит помнить, что успех задуманного будет напрямую зависеть от вашей команды. Вдохновляйте других, но не забывайте делегировать полномочия.

Гороскоп для Близнецов

Близнецам следует задуматься над тем, что и с кем они обсуждают. Не все люди в вашем окружении искренне радуются вашим успехам. Вы добились прочного положения в ваших делах. Сейчас главная задача — не потерять, что имеете, в погоне за призрачными перспективами. У вас достаточно внутренних ресурсов для решения сложных задач, но не стоит забывать о том, что резервы организма не безграничны. Поэтому лучше отдохните в этот день.

Гороскоп для Раков

Быть или не быть? Именно на этот извечный вопрос сегодня предстоит ответить Ракам. Ситуация выбора назрела давно, и как бы ни хотелось избежать принятия решения, это вряд ли удастся. Впереди новый жизненный этап, преддверие чего-то неизвестного и необычного, отсюда апатия и уныние. Сама судьба будет давать вам подсказки и знаки, надо лишь отвергнуть сомнения и с оптимизмом смотреть в будущее.

Гороскоп для Львов

Для Львов день будет насыщен событиями, знакомствами, общением, поэтому скучать нет времени. Но если для кого-то другого этот вихрь энергии может быть обузой, то для коммуникабельных Львов это то, что на самом деле нужно. В суматохе этого дня стоит обратить особое внимание на распределение финансов, есть риск поддаться искушению и совершить покупки, о которых вы скоро сожалеете.

Гороскоп для Дев

Жить играя, это сегодня о вас! Идеальный день для того, чтобы заняться собой. Можно изменить имидж или научиться чему-то новому — любая информация будет усваиваться легко и непринужденно. Девы почувствуют себя в гармонии с миром. Время, проведенное в приятной компании на свежем воздухе, зарядит вас энергией надолго.

Гороскоп для Весов

Карты советуют быть осторожными — сегодня вы можете стать жертвой аферы или обнаружить, что ввязались в сомнительное дело. Красиво жить не запретишь, конечно, но следует понимать, что не всегда риск оправдан. Проявите благоразумие и способность к самоанализу. Используя все свои таланты и имеющиеся ресурсы, вы обязательно достигнете желаемого, если сумеете обуздать свой пыл и азартность.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионам сегодня нужно разобраться с бумажной рутиной. Если вы работаете с большими объемами информации, важно очень внимательно отнестись к источникам — возможны мелкие ошибки, которые принесут большие неприятности. Не исключено, что кто-то из коллег сознательно хочет вам насолить, поэтому будьте бдительны и готовы к разным ловушкам. В общем день будет напряженным, поэтому вечером попытайтесь расслабиться и оставить все проблемы за порогом вашего дома, иначе не избежать ссор с родными и близкими.

Гороскоп для Стрельцов

День обещает быть спокойным, размеренным, самое время накопить силы для нового рывка. Сегодня хорошо составить список дел на ближайшее время, не спеша обдумать план действий. Есть шанс небольшой прибыли, но необходимо приложить еще много усилий по развитию дела. Ваша сила – в простоте и естественности, будьте собой, в этом секрет успеха!

Гороскоп для Козерогов

У Козерогов будет очень интенсивный, боевой день, время проверки собственных возможностей. У вас достаточно опыта и знаний, чтобы быть сегодня на коне, но нельзя недооценивать окружающих. Карты показывают, что день будет продуктивным и на любовном фронте — не отказывайтесь от внимания противоположного пола. Семейных козерогов ждет приятный вечер в кругу семьи.

Гороскоп для Водолеев

Водолеев ожидает положительный день, вы будете в хорошем настроении. Велика вероятность того, что проблема, которая давно не давала вам покоя, в итоге решится сама собой. Судьба делает вам подарок, чтобы вы снова почувствовали вкус к жизни, но не стоит пускать все на самотек и впадать в иллюзии — можете упустить шанс укрепить ваши финансовые позиции. Прислушайтесь к своей интуиции, и вы найдете правильный путь.

Гороскоп для Рыб

Умение сочувствовать – это ваша суперсила сегодня! Ваши советы будут очень точны и помогут близким принять важное, взвешенное решение. Но о себе забывать тоже не нужно, решение чужих проблем может привести к потере сил, отсюда ощущение апатии и опустошения. Научитесь дистанцироваться и вовремя отсекать потоки отрицательных энергий, не взваливайте на себя непосильную ношу.