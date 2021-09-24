У жовтні 2021 року прогнозується три магнітні бурі. І попри те, що у другому місяці осені не буде сильних спалахів, експерти радять ставитися до свого здоров’я з особливою відповідальністю.

Щоб підготувати організм до можливого погіршення самопочуття, важливо ознайомитися з графіком магнітних бур.

Дати магнітних бур у жовтні 2021 року

Перша магнітна буря очікується вже на початку місяця – 1 жовтня. Вона триватиме протягом доби і, найімовірніше, вплине на самопочуття метеозалежних людей.

Наступну магнітну бурю прогнозують 29 жовтня. Вона характеризуватиметься незначними коливаннями магнітосфери, тому у цей день навряд чи виникнуть проблеми зі здоров’ям.

Ще одна магнітна буря очікується 30 жовтня. За прогнозами, вона триватиме кілька годин, а за своєю інтенсивністю не буде сильною.

Як вберегтися від магнітних бур у жовтні 2021

Геомагнітні коливання особливо небезпечні для метеочутливих людей і тих, у кого є хронічні хвороби та проблеми з серцем чи судинами.

У період магнітних бур можливе безсоння, мігрені, перепади тиску, апатія та відсутність сил. Також бурі можуть стати причиною перепаду настрою та підвищеної дратівливості.

Лікарі рекомендують стежити за своїм станом здоров’я, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами в організмі, а також тримати необхідні ліки поруч.

У дні магнітних бур краще скасувати важливі зустрічі, заходи та ухвалення серйозних рішень.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я: