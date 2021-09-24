В октябре 2021 года прогнозируется три магнитные бури. И несмотря на то, что во втором месяце осени не будет сильных вспышек, эксперты советуют отнестись к своему здоровью с особой ответственностью.

Чтобы подготовить организм к возможному ухудшению самочувствия, важно ознакомиться с графиком магнитных бурь.

Даты магнитных бурь в октябре 2021 года

Первая магнитная буря ожидается уже в начале месяца — 1 октября. Она продлится в течение суток и, скорее всего, повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Следующую магнитную бурю прогнозируют 29 октября. Она будет характеризоваться незначительными колебаниями магнитосферы, поэтому в этот день вряд ли возникнут проблемы со здоровьем.

Еще одна магнитная буря ожидается 30 октября. По прогнозам, она продлится несколько часов, а по своей интенсивности не будет сильной.

Как уберечься от магнитных бурь в октябре 2021

Геомагнитные колебания особенно опасны для метеочувствительных людей и тех, у кого есть хронические болезни и проблемы с сердцем или сосудами.

В период магнитных бурь возможна бессонница, мигрени, перепады давления, апатия и отсутствие сил. Также бури могут стать причиной перепада настроения и повышенной раздражительности.

Врачи рекомендуют следить за своим состоянием здоровья, контролировать давление, наблюдать за любыми изменениями в организме, а также держать необходимые лекарства рядом.

В дни магнитных бурь лучше отменить важные встречи, мероприятия и принятия серьезных решений.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье: