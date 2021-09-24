В октябре 2021 года прогнозируется три магнитные бури. И несмотря на то, что во втором месяце осени не будет сильных вспышек, эксперты советуют отнестись к своему здоровью с особой ответственностью.
Чтобы подготовить организм к возможному ухудшению самочувствия, важно ознакомиться с графиком магнитных бурь.
Даты магнитных бурь в октябре 2021 года
Первая магнитная буря ожидается уже в начале месяца — 1 октября. Она продлится в течение суток и, скорее всего, повлияет на самочувствие метеозависимых людей.
Следующую магнитную бурю прогнозируют 29 октября. Она будет характеризоваться незначительными колебаниями магнитосферы, поэтому в этот день вряд ли возникнут проблемы со здоровьем.
Еще одна магнитная буря ожидается 30 октября. По прогнозам, она продлится несколько часов, а по своей интенсивности не будет сильной.
Как уберечься от магнитных бурь в октябре 2021
Геомагнитные колебания особенно опасны для метеочувствительных людей и тех, у кого есть хронические болезни и проблемы с сердцем или сосудами.
В период магнитных бурь возможна бессонница, мигрени, перепады давления, апатия и отсутствие сил. Также бури могут стать причиной перепада настроения и повышенной раздражительности.
Врачи рекомендуют следить за своим состоянием здоровья, контролировать давление, наблюдать за любыми изменениями в организме, а также держать необходимые лекарства рядом.
В дни магнитных бурь лучше отменить важные встречи, мероприятия и принятия серьезных решений.
Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:
- Спать минимум 8 часов в сутки;
- Больше двигаться и гулять на свежем воздухе;
- Правильно питаться и не переедать. Исключить из рациона алкоголь, кофе и фастфуд;
- Не нервничать и не конфликтовать;
- Можно начать день с контрастного душа;
- При необходимости — обратиться к семейному врачу.