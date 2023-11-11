Гороскоп на 12 листопада 2023 року обіцяє емоційно напружений день, особливо після обіду. Запасайтеся терпінням і не плануйте багато справ та соціальної активності. Можуть бути образи, роздратування, непорозуміння чи безпричинні, на перший погляд, напади меланхолії.

За прогнозом університету Нікіфорових, 12 листопада – це енергетично сильний час для того, щоб звернутися до свого Роду. Запалити за нього свічку, згадати пов’язані з ним історії, опрацювати негативні родові програми, особливо пов’язані зі страхами самореалізації.

У цей день можуть виникати ситуації, коли вам потрібно буде вирішити, як далеко ви готові піти, де ваша зона компромісу, а де межа, яку ви не можете переступити.

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Згідно з гороскопом на 12.11.2023, у цей день:

сприятливо до 11:14 – повертати борги, починати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож, давати та брати гроші в борг.

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