Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Готуйтеся до нападів меланхолії: гороскоп на 12 листопада 2023 року

11 Листопада 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 12 листопада 2023 року обіцяє емоційно напружений день, особливо після обіду. Запасайтеся терпінням і не плануйте багато справ та соціальної активності. Можуть бути образи, роздратування, непорозуміння чи безпричинні, на перший погляд, напади меланхолії.

За прогнозом університету Нікіфорових, 12 листопада – це енергетично сильний час для того, щоб звернутися до свого Роду. Запалити за нього свічку, згадати пов’язані з ним історії, опрацювати негативні родові програми, особливо пов’язані зі страхами самореалізації.

У цей день можуть виникати ситуації, коли вам потрібно буде вирішити, як далеко ви готові піти, де ваша зона компромісу, а де межа, яку ви не можете переступити.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 12.11.2023, у цей день:

  • сприятливо до 11:14 – повертати борги, починати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож, давати та брати гроші в борг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь