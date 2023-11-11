Гороскоп на 12 ноября 2023 года обещает эмоционально напряженный день, особенно после обеда. Запасайтесь терпением и не планируйте много дел и социальной активности. Могут быть обиды, раздражение, недоразумения или беспричинные, на первый взгляд, приступы меланхолии.

По прогнозу университета Никифоровых, 12 ноября — это энергетически сильное время для того, чтобы обратиться к своему Роду. Зажечь за него свечу, вспомнить связанные с ним истории, проработать негативные родовые программы, особенно связанные со страхами самореализации.

В этот день могут возникать ситуации, когда вам нужно будет решить, как далеко вы готовы пойти, где ваша зона компромисса, а где граница, которую вы не можете переступить.

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Согласно гороскопу на 12.11.2023, в этот день:

благоприятно до 11:14 — возвращать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать и брать деньги в долг.

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