Гороскоп соляр – досить нова тенденція в астрології, оскільки її вивчення та практичні посібники почали з’являтися менш як сто років тому. Сьогодні соляр переживає новий виток популярності. Однак поки що не всі розуміють навіть, що це таке і чому його так складно розрахувати.

Факти Life простими словами розкажуть, що таке гороскоп соляр, а також як розрахувати прогноз на рік онлайн.

Що таке гороскоп соляр

Соляр – це індивідуальний гороскоп на рік. Ми звикли, що рік стартує з 1 січня, але суть соляра полягає в тому, що його початок стартує з вашого дня народження.

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Сам термін соляр походить від латинського sol, що означає Сонце. Вперше його почали застосовувати у Франції. В астрології вважається, що це час перетину Сонця з градусом (натальний градус), в якому світило було на момент народження людини. Цей показник щорічно коригується.

Цікавий факт у тому, що значний внесок у розвиток соляра зробив астролог Олександр Волгін, який народився у Херсоні, але кар’єру збудував у Франції. Він навіть мав власний журнал Les Cahiers, присвячений астрології. Також він створив працю Метод сонячних обертів, який вважається посібником до визначення солярного гороскопу.

Соляр має вплив як на головні сфери життя, такі як робота, здоров’я, любов, так і на характер та особистість.

Навіщо потрібний гороскоп соляр

У солярі важливий не просто прогноз, а низка умов, виконуючи які ви зможете провести щасливий рік. Соляр допомагає пом’якшити негативні аспекти та виконати завдання, поставлені вами.

Також за соляром можна планувати доленосні рішення: хірургічні втручання (не екстрені, а планові), купівлю будинку чи квартири, пропозицію вийти заміж, відкриття бізнесу, зміна роботи.

Правила розрахунку гороскопа соляр

Розрахунок потрібно робити приблизно за пів року до дня народження, оскільки соляр вкаже вам місце зустрічі нового року, а до такого потрібно готуватися заздалегідь.

Для розрахунку соляра необхідно знати час свого народження, а не тільки дату. Також зважте, що дата соляра може не збігатися з тією, що у вас у паспорті. Зазвичай це за добу до дати народження чи після.

Як розрахувати соляр онлайн

В інтернеті багато астрологів пропонують послуги з розрахунку соляра, але також просять за це пристойні гонорари. Є варіанти онлайн-розрахунків соляра. Наприклад, сервіс AstroSeek. Однак у такому разі ви не отримаєте розгорнутої відповіді та прогнозів, тому доведеться з усіма значеннями розбиратися самостійно, благо, в інтернеті на цю тему купа матеріалів.

Як правильно зустрічати день народження за соляром

У перший день соляра можна вдягтися в помаранчеве або золотисте, адже це кольори Сонця. Вам доведеться позбутися похмурого настрою. Зустрічати можна як у галасливому колі друзів, так і з другою половинкою, але подбайте про гарний заклад для цього дня. Під час соляра не можна пити алкогольних напоїв. Також астрологи не рекомендують людям віком понад 11 років задувати свічки під час соляра.

На другий день присвятіть час собі та своєму емоційному стану. Чудовим варіантом буде SPA чи душевні бесіди з рідними.

Третій день присвятіть очищенню свого оточення від негативних персонажів.

Четвертий день підходить для наведення порядку, де тільки можна: у квартирі, шафах, гаражі.

На п’ятий день займіться особистим життям.

На шостий день подбайте про своє здоров’я. Можна вирушати на обстеження, розпочинати курс приймання вітамінів чи масажів.

На сьомий день холостяки та холостячки особливо мають бути уважними, адже мають хороший шанс зустріти свою долю. Тому вдома краще не закриватися.

Восьмий день – час зайнятися своїми фінансами.

На дев’ятий день можна поїхати в подорож чи туристичну поїздку хоча б за місто.

Десятий день підходить для того, щоб розв’язувати питання, пов’язані з бізнесом та роботою.

В одинадцятий день потрібно вибрати мрію та візуалізувати її.

На дванадцятий день варто зосередитись на підсумках.