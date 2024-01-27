Гороскоп соляр — довольно новая тенденция в астрологии, так как ее изучение и практические руководства начали появляться менее ста лет назад. В наши дни соляр переживает новый виток популярности. Однако пока не все понимают даже, что это такое и почему его так сложно рассчитать.

Факты Life простыми словами расскажут, что такое гороскоп соляр, а также как рассчитать прогноз на год онлайн.

Что такое гороскоп соляр

Соляр — это индивидуальный гороскоп на год. Мы привыкли, что год стартует с 1 января, но суть соляра в том, что его начало стартует с вашего дня рождения.

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Сам термин соляр произошел от латинского sol, что означает Солнце. Впервые его начали применять во Франции. В астрологии считается, что это время пересечения Солнца с градусом (натальный градус), в котором светило было в момент рождения человека. Этот показатель ежегодно корректируется.

Интересный факт в том, что значительный вклад в развитие соляра внес астролог Александр Волгин, который родился в Херсоне, но карьеру построил во Франции. У него даже был собственный журнал Les Cahiers, посвященный астрологии. Также он создал труд Метод солнечных обращений, который считается руководством к определению солярного гороскопа.

Соляр имеет влияние не только на главные сферы жизни человека, такие как работа, здоровье, любовь, но и на характер и личность.

Зачем нужен гороскоп соляр

В соляре важен не просто прогноз, а ряд условий, выполняя которые, вы сможете провести благополучно год. Соляр помогает смягчить негативные аспекты и выполнить задачи, поставленные вами.

Также по соляру можно планировать судьбоносные для вас решения: хирургические вмешательства (не экстренные, а плановые), покупку дома или квартиры, предложение выйти замуж, открытие бизнеса, смена работы.

Правила расчета гороскопа соляр

Расчет нужно делать примерно за полгода до дня рождения, так как соляр укажет вам место встречи нового года, а к такому нужно готовиться заранее.

Для расчета соляра вам необходимо знать время своего рождения, а не только дату. Также учтите, что дата соляра может не совпадать с той, что у вас в паспорте. Как правило, это за сутки до даты рождения или после.

Как рассчитать соляр онлайн

В интернете много астрологов предлагают услуги по расчету соляра, но также просят за это приличные гонорары. Есть варианты онлайн-расчета соляра. Например, сервис AstroSeek. Однако в таком случае вы не получите развернутого ответа и прогнозов, поэтому придется со всеми значениями разбираться самостоятельно, благо, в интернете на эту тему масса материалов.

Как правильно встречать день рождения по соляру

В первый день соляра можно принарядится в оранжевое или золотистое, ведь это цвета Солнца. Вам придется избавиться от угрюмого настроения. Встречать можно как в шумном кругу друзей, так и со второй половинкой, но позаботьтесь о хорошем заведении для этого дня. Во время соляра нельзя пить алкогольные напитки. Также астрологи не рекомендуют людям старше 11 лет задувать свечи во время соляра.

На второй день посвятите время себе и своему эмоциональному состоянию. Отличным вариантом будет SPA или душевные беседы с родными.

Третий день посвятите очищению своего окружения от негативных персонажей.

Четвертый день подходит для наведения порядка где только можно: в квартире, шкафах, в гараже.

На пятый день займитесь личной жизнью.

На шестой день позаботьтесь о своей здоровье. Можно отправляться на обследование, начинать курс приема витаминов или массажей.

На седьмой день холостяки и холостячки особенно должны быть внимательны, ведь у них есть хороший шанс встретить свою судьбу. Поэтому дома лучше не закрываться.

Восьмой день — время заняться своими финансами.

На девятый день можно поехать в путешествие или туристическую поездку хотя бы за город.

Десятый день подходит для того, чтобы решать вопросы, связанные с бизнесом и работой.

В одиннадцатый день нужно выбрать мечту и визуализировать ее.

На двенадцатый день стоит сосредоточиться на итогах.