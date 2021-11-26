Докладний гороскоп на тиждень з 29 листопада до 5 грудня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Цього тижня є три особливості. По-перше, згущується інформаційний туман, по-друге – ми стаємо все більш агресивними і менш толерантними, а по-третє – сонячне затемнення, яке відбудеться 4 грудня. Це останнє затемнення з цієї серії, для якої була характерна плутанина з інформацією, труднощі в розумінні один одного. Враховуючи нестачу толерантності та складнощі з інформацією цього тижня, не варто псувати стосунки з оточуючими.

Для тих, у кого був складний рік, кого торкнулися затемнення минулого грудня, у травні та червні 2021-го, буде можливість поставити всі крапки над I. Більшою мірою це стосується Близнюків, Стрільців, Дів та Риб.

Гороскоп для Овнів

Основна ваша тема – стосунки з групами людей, оточуючими. Ваша соціальна взаємодія може бути ускладнена надто різкими висловлюваннями, гнівом. Тримайте себе в руках, адже можна про все домовитись, але в максимально спокійному стані. З партнерами може бути відчуття, що вони пригальмовують якісь процеси і не йдуть на потрібні вам рішення.

Гороскоп для Тельців

А ось ви зараз сповільнюєтеся, і на противагу Овнам, зауважуєте, що ваші партери можуть на вас тиснути. Вам теж не бажано здійснювати різких рухів, найімовірніше ви навіть не схильні до них. Уважно придивляйтеся до того, що відбувається з вами протягом цього тижня, тому що подібні теми можуть виникати навесні, і вам знадобиться інформація, отримана зараз.

Гороскоп для Близнюків

Все складно, і вам це давно зрозуміло, але є світло в кінці тунелю. Готуємось до затемнення, до того, що можуть виникнути теми, які напружували наприкінці весни та на початку літа 2021 року. Це може стосуватися стосунків з партерами та вашими особистими рішеннями. Ближче до затемнення може з’явитися відчуття, що ви народжуєтеся заново і це нове може бути кращим за старе.

Гороскоп для Раків

Зверніть особливу увагу на своє здоров’я: профілактика хронічних захворювань, обережність у якихось незвичайних ситуаціях. Зараз не час робити діагностику, оскільки може бути хибне рішення. Але якщо є необхідність ріти до лікаря, то варто це зробити. Із позитиву – ваші партери можуть надати суттєву підтримку, добре, що є на кого покластися. Також успішними можуть бути спільні проекти.

Гороскоп для Львів

Основне напруження тижня буде пов’язане зі стосунками в сім’ї та з партнерами. Тут кожен із вас захоче довести свою правильну думку, постарайтеся не тиснути і не вплутуватися до безглуздих суперечок. Вихідні краще провести за заняттям улюбленою справою чи з дітьми. Це допоможе зарядитися та отримати допомогу від затемнення, оскільки вони завжди мають певне значення для Левіва (управитель цього знаку – Сонце).

Гороскоп для Дів

Для вас це сонячне затемнення матиме особливе значення, оскільки можуть підніматися якісь конфліктні ситуації через некоректну інформацію. Намагайтеся не залучатися до інформаційного потоку, враховуючи те, що у вас є схильність до участі у чварах, в якихось обговореннях, запеклому відстоюванні своїх переконань. Навколо вас можуть підніматися плітки, а це погано позначатиметься на самопочутті. Кінець тижня краще провести вдома з людьми, яким ви довіряєте. Вам потрібно відчути безпеку, щоб відновити внутрішні ресурси.

Гороскоп для Терезів

Вам добре зараз зависнути над вирішенням сімейних питань, а також над тим, щоб облаштувати побут, зрозуміти чого не вистачає для комфорту. Будьте обережними з витратами, оскільки є можливість витратити зайве та придбати непотрібне. Також будьте гранично уважними з тим, від куди ви берете інформацію, не варто її передавати далі, доки не перевірите її.

Гороскоп для Скорпіонів

Будьте обережними у спілкуванні з домашніми, тому що ви можете перетворитися на тирана. Також не найкращий час для великих покупок, вкладень. Зараз не можна довіряти рекламі продавцям, які красиво розповідають про речі. У стосунках з партнером можна і потрібно досягати компромісу, хоча зараз вони можуть дещо дратувати своєю невпевненістю або навпаки тим, що тримаються за якісь практичні рішення, а вам властиво діяти емоційно.

Гороскоп для Стрільців

Затемнення 4 грудня проходить у вашому знаку, тому повз вас воно не пройде. Особливо воно стосується тих, у кого день народження в середині знака (30 листопада – 9 грудня). Воно може порушити певні важливі особистісні теми. Але це навряд чи буде щось нове, скоріше повторення, розвиток чи навіть кульмінація тих, з якими ви жили останні півроку. Важливо зараз приділити особливу увагу чистоті інформації, яка приходить до вас. Цього тижня ви можете вдало розпорядитись грошима. Крім того, гарний час для стратегічного фінансового планування, а також для того, щоб зрозуміти, які матеріальні блага вам потрібні. Основне напруження може бути пов’язане з внутрішнім занепокоєнням, тому дотримуйтесь графіку дня, висипайтеся, добре їжте.

Гороскоп для Козерогів

Загалом це гарний тиждень для вас. Ви почуваєтеся досить гармонійно та впевнено. Ви можете познайомитись з новими цікавими та важливими людьми. Гарний час для різних занять. Буде відчуття, що мета сама приходить до вас у руки, і цим варто користуватися. Підходящий період приведення своїх справ до ладу. Можуть виникати конфлікти через гроші з оточуючими, тому краще не брати і не позичати.

Гороскоп для Водоліїв

У вас може зростати напруженість на роботі. Можете потрапити в ситуацію, коли ви набирали обертів, але вже не справляєтесь. Не поспішайте кидати свою справу і відмовлятися від цілей, тому що зараз вам потрібен таймаут, щоб поберегти себе і відновити сили. Протягом цього тижня у ваше життя можуть вриватись несподівані обставини, яким потрібно буде підкоритися. Основна рекомендація – якщо за внутрішнім відчуттям вам хочеться все кинути, то краще потерпіти. Однак, якщо до цього підштовхують обставини, варто кидати, оскільки боротися вам буде вкрай складно.

Гороскоп для Риб

Протягом цього тижня вас можуть залучити до якихось суперечок через різницю у світоглядах. Якщо це люди, яких ви цінуєте і не хочете втратити, то не варто шалено захищати свої позиції. Можливо, люди навколо вас говорять щось дійсно цінне, і вам варто переглянути власні погляди. На роботі може прийти якась новина, ви будете більш активними та товариськими. Це гарний час для стратегічного планування, для якихось кроків у бік соціального успіху.