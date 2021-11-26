Подробный гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

У этой недели есть три особенности. Во-первых, сгущаются информационный туман, во вторых — мы становимся все более агрессивными и менее толерантными, а в третьих — солнечное затмение, которое состоится 4 декабря. Это последнее затмение из этой серии, для которой была характерна неразбериха с информацией, трудности в понимании друг друга. Учитывая нехватку толерантности и сложности с информацией на этой неделе, не стоит портить отношения с окружающими.

Для тех, у кого был сложный год, кого затронули затмения в прошлом декабре, в мае и июне 2021-го, будет возможность заставить все точки над I. В большей степени это касается Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб.

Гороскоп для Овнов

Основная ваша тема — отношения с группами людей, окружающими. Ваше социальное взаимодействие может быть осложнено слишком резкими высказываниями, ярким выражением гнева. Держите себя в руках, ведь можно обо всем договориться, но в максимально спокойном состоянии. С партнерами может быть ощущение, что они притормаживают какие-то процессы, и не идут на нужные вам решения.

Гороскоп для Тельцов

А вот вы сейчас замедляетесь, и в противовес Овнам, замечаете, что ваши партеры могут на вас давить. Вам тоже не желательно совершать резких движений, скорее всего в к ним и не склонны. Внимательно присматривайтесь к тому, что происходит с вами в течении этой недели, так как подобные темы могут возникать весной, и вам пригодится информация полученная сейчас.

Гороскоп для Близнецов

Все сложно, и вам это давно понятно, но есть и свет в конце туннеля. Готовимся к затмению, к тому, что могут возникнуть темы, которые напрягали в конце весны и в начале лета 2021 года. Это может касаться отношений с партерами и ваших личных решений. Ближе к затмению может появится ощущение, что вы рождаетесь заново и это новое может быть лучше старого.

Гороскоп для Раков

Обратите особое внимание на свое здоровье: профилактика хронических заболеваний, осторожность в каких-то необычных ситуациях. Сейчас не время делать диагностику, так как может быть ошибочное решение. Но если есть необходимость показаться врачу, то стоит это сделать. Из позитива недели — ваши партеры могут оказать существенную поддержку, хорошо, что есть на кого положиться. Также успешными могут быть и совместные проекты.

Гороскоп для Львов

Основное напряжение недели будет связанно с отношениями в семьи и с партнерами. Здесь каждый из вас захочет доказать свое правильное мнение, постарайтесь не давить и не вовлекаются в бессмысленные споры. Выходные лучше провести за занятием любимым делом или с детьми. Это поможет зарядиться и получить помощь от затмения, так как они всегда имеют определенное значение для Львов (управитель этого знака — Солнце).

Гороскоп для Дев

Для вас это солнечное затмение будет иметь особенное значение, так как может поднимать какие-то конфликтные ситуации из-за некорректной информации. Старайтесь не вовлекаться в информационный поток, учитывая то, что у вас есть склонность к участию в склоках, в каких-то обсуждениях, яростном отстаивании своих убеждений. Вокруг вас могут подниматься какие-то сплетни, а это будет плохо сказываться на самочувствии. Конец недели лучше провести дома с людьми, которым вы доверяете. Вам нужно ощутить безопасность, чтобы восстановить внутренние ресурсы.

Гороскоп для Весов

Вам хорошо сейчас зависнуть над решением семейных вопросов, а также над тем, чтобы обустроить быть, понять, чего не хватает для комфорта. Будьте осторожными с тратами, так как есть возможность потратить лишнее и приобрести ненужное. Также будьте предельно внимательными с тем, от куда вы берете информацию, не стоит ее передавав дальше, пока не проверите ее.

Гороскоп для Скорпионов

Будьте осторожными в общении с домашними, так как вы можете превратиться в тирана. Также не самое хорошее время для крупных покупок, вложений. Сейчас нельзя доверять рекламе, продавцам, которые красиво рассказывают о вещах. В отношениях с партнером можно и нужно достигать компромисса, хотя сейчас они могут несколько раздражать своей неуверенностью или наоборот тем, что держаться за какие-то практичные решения, а вам свойственно действовать эмоционально.

Гороскоп для Стрельцов

Затмение 4 декабря проходит в вашем знаке, поэтому мимо вас оно не пройдет. Особенно оно касается тех, у кого день рождение в середине знака (30 ноября — 9 декабря). Оно может поднять какие-то важные личностные темы. Но это вряд ли будет что-то новое, скорее повторение, развитие или даже кульминация тех тем, с которыми вы жили последние полгода. Важно сейчас особое внимание уделить чистоте информации, которая приходит к вам. На этой неделе вы можете удачно распорядиться деньгами. Кроме того, хорошее время для стратегического финансового планирования, а также для того, чтобы понять, какие материальные блага вам необходимы. Основное напряжение может быть связанно с внутренним беспокойством, поэтому соблюдайте график дня, высыпайтесь, хорошо кушайте.

Гороскоп для Козерогов

В целом это хорошая неделя для вас. Вы чувствуете себя довольно гармонично и уверенно. Вы можете познакомиться с новыми интересными и важными людьми. Хорошее время для самых разных занятий. Будет ощущение, что цель сама приходит к вам в руки, и этим стат пользоваться. Подходящий период для приведения своих дел в порядок. Могут возникать конфликты из-за денег с окружающими, поэтому лучше не брать и не давать в долг.

Гороскоп для Водолеев

У вас может нарастать напряжение на работе. Можете попасть в ситуацию, когда вы набирали обороты, но уже не справляетесь. Не торопитесь бросать свое дело и отказываться от целей, так как сейчас вам нужен таймаут, чтобы поберечь себя и восстановить силы. В течении этой недели в вашу жизнь могут врываться неожиданные обстоятельства, которым нужно будет подчиниться. Основная рекомендация — если по внутренним ощущением вам хочется все бросить, то лучше перетерпеть сложный период. Однако, если к этому подталкивают обстоятельства, то стоит бросать, так как бороться вам будет крайне трудно.

Гороскоп для Рыб

В течении этой недели вас могут вовлечь в какие-то споры из-за разницы в мировоззрении. Если это люди, которых вы цените и не хотите потерять, то не стоит яростно защищать свои позиции. Возможно люди вокруг вас говорят что-то действительно ценное, и вам стоит пересмотреть собственные взгляды. На работе может прийти какая-то новость, вы будете более активными и общительными. Это хорошее время для стратегического планирования, для каких-то шагов в сторону социального успеха.