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Астрологія

Гороскоп на 29 травня: віддайте борги та не ведіться на провокації

29 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп на 29 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 29 травня радить відмовитися від важливих справ і починань.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, сьогодні важливо підбивати підсумки місячного циклу, що йде, проаналізувати, що з ваших планів вдалося, а що ні. Сприятливо віддати борги, сплатити рахунки.

День може нести напругу і у відносини, які можуть виражатися у сутичках, конфліктах і суперечках. При цьому дипломатія сьогодні може не працювати. У будь-якій ситуації зберігайте свідомість і не ведіться на провокації.

Зараз дивляться

Енергетика дня сприяє тому, щоб позбутися шкідливих звичок і застарілих типів мислення раз і назавжди.

За можливості проведіть час на свіжому повітрі.

Неділя – день Сонця. Одяг жовтого, золотого та червоного кольору додасть впевненості у собі та виділить вашу індивідуальність.

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