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Астрологія

Гороскоп 29 мая: отдайте долги и не ведитесь на провокации

29 мая 2022, 00:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп на 29 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 29 мая советует отказаться от важных дел и начинаний.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, сегодня важно подводить итоги уходящего лунного цикла, проанализировать, что из ваших планов удалось, а что нет. Благоприятно отдать долги, заплатить по счетам.

День может нести напряжение и в отношения, которое может выражаться в стычках, конфликтах и спорах. При этом дипломатия сегодня может не работать. В любой ситуации сохраняйте осознанность и не ведитесь на провокации.

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Энергетика дня способствует тому, чтобы избавиться от вредных привычек и устаревших типов мышления раз и навсегда.

По возможности проведите время на свежем воздухе.

Воскресенье — день Солнца. Одежда желтого, золотого и красного цвета добавит уверенности в себе и выделит вашу индивидуальность.

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