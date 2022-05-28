Гороскоп на 29 мая советует отказаться от важных дел и начинаний.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, сегодня важно подводить итоги уходящего лунного цикла, проанализировать, что из ваших планов удалось, а что нет. Благоприятно отдать долги, заплатить по счетам.

День может нести напряжение и в отношения, которое может выражаться в стычках, конфликтах и спорах. При этом дипломатия сегодня может не работать. В любой ситуации сохраняйте осознанность и не ведитесь на провокации.

Сейчас смотрят

Энергетика дня способствует тому, чтобы избавиться от вредных привычек и устаревших типов мышления раз и навсегда.

По возможности проведите время на свежем воздухе.

Воскресенье — день Солнца. Одежда желтого, золотого и красного цвета добавит уверенности в себе и выделит вашу индивидуальность.