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Гороскоп на 28 травня: більше відпочивайте та очищайте свідомість

28 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп на 28 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 28 травня радить не робити нічого важливого. Це пов’язано з несприятливим впливом дня творення чогось.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, день сприяє очищенню.

Сьогодні краще зайнятися домашніми справами, зробити генеральне прибирання у квартирі, викинути непотрібні речі, очистити свій телефон від старих фото та новинних каналів, що не використовуються.

Зараз дивляться

Для подорожей день сьогодні несприятливий. Незважаючи на вихідний, є небезпека заторів і небезпечних ситуацій на дорогах, тому краще перенести поїздку, якщо вона не є терміновою.

У справах день може подавати труднощі, а у стосунках напруженість, тому зберігайте свідомість у будь-яких ситуаціях.

За можливості більше відпочивайте та очищайте свою свідомість від важких думок, пам’ятаючи про те, що думки породжують реальність, яка нас оточує.

Субота – день Сатурна. Одяг чорного та темно-синього кольору допоможе зосередитися та ухвалювати правильні, усвідомлені рішення.

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