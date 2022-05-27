Гороскоп на 28 мая советует не предпринимать ничего важного. Это связано с неблагоприятным воздействием дня на созидание чего-либо.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, день располагает к очищению.

Сегодня лучше заняться домашними делами, сделать генеральную уборку в квартире, выбросить ненужные вещи, очистить свой телефон от старых фото и неиспользуемых новостных каналов.

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Для поездок день сегодня неблагоприятный. Несмотря на выходной, есть опасность заторов и опасных ситуаций на дорогах, поэтому лучше перенести поездку, если она не срочная.

В делах день может преподносить трудности, а в отношениях напряжение, поэтому сохраняйте осознанность в любых ситуациях.

По возможности больше отдыхайте и очищайте свое сознание от тяжелых мыслей, помня о том, что мысли рождают окружающую нас реальность.

Суббота — день Сатурна. Одежда черного и темно-синего цвета поможет сосредоточиться и принимать правильные, осознанные решения.