В перший місяць літа багатьом хочеться змінити імідж, пофарбувати волосся чи просто підстригтися.

Проте перед походом до перукаря важливо подивитися у місячний календар стрижок. Він допоможе обрати день, коли процедури не зашкодять волоссю, а навпаки сприятимуть його росту.

Для цього Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на червень 2022 року.

Астропрогноз на 1 червня

Зміна зачіски або стрижка кінчиків може несприятливо позначитися на здоров’ї волосся. День підходить для фарбування волосся, проте бажано утриматися від використання штучних барвників.

Астропрогноз на 2 червня

Стрижка може погіршити самопочуття та зірвати намічені плани.

Фарбувати волосся краще у природний відтінок природними барвниками. Це дозволить зміцнити позиції на роботі та зберегти фінансову стабільність.

Астропрогноз на 3 червня

Сприятливий день для стрижки. Зістригання кінчиків або кардинальна зміна довжини волосся покращить емоційний стан і позитивно позначиться на матеріальному становищі.

Зміна кольору волосся принесе позитивні емоції та покращить стосунки з оточуючими.

Астропрогноз на 4 червня

Вдалий час для візиту до перукарні. Зістригання кінчиків або нова стрижка принесуть позитивну енергію. Також це сприятливий період для фарбування волосся.

Астропрогноз на 5 червня

Вдалий час для візиту до перукарні. Зістригання кінчиків або нова стрижка принесуть позитивну енергію. Також це сприятливий період для фарбування волосся.

Астропрогноз на 6 червня

Вдалий день для стрижки. Зістригання кінчиків волосся чи нова зачіска позитивно вплинуть на тривалість життя.

Від фарбування волосся краще утриматися. Це може призвести до конфліктних ситуацій із оточуючими людьми.

Астропрогноз на 7 червня

Чудовий час для візиту до перукарні. Зістригання кінчиків або нова стрижка оздоровить волосся і додасть впевненості в собі.

Це вдалий період для фарбування, тонування, також можна поекспериментувати та вибрати новий колір волосся.

Астропрогноз на 8 червня

Чудовий час для візиту до перукарні. Зістригання кінчиків або нова стрижка оздоровить волосся і додасть впевненості в собі.

Це вдалий період для фарбування, тонування, також можна поекспериментувати та вибрати новий колір волосся.

Астропрогноз на 9 червня

Несприятливий день для відвідування перукарні. Нова стрижка може призвести до хвороб чи погіршити стосунки з оточуючими людьми.

Фарбуватися краще у натуральні кольори хною чи басмою. Це позитивно вплине на самопочуття та оздоровить волосся.

Астропрогноз на 10 червня

Сприятливий період для візиту до перукаря. Стрижка подовжить життя та посилить вашу привабливість.

Дозволяється фарбувати волосся у будь-який колір. Фарбування принесе удачу у справах, а також покращить стосунки з колегами і близькими людьми.

Астропрогноз на 11 червня

Стрижка подарує вам красу та приверне увагу протилежної статі. Дозволяється фарбувати волосся у будь-який колір. Фарбування принесе удачу та покращить стосунки з оточуючими.

Астропрогноз на 12 червня

Сприятливий період для відвідування перукарні. Цього дня можна підрізати кінчики або зробити нову стрижку. Це подарує відчуття привабливості, оздоровить волосся та покращить стосунки з оточуючими людьми.

Колір волосся змінювати небажано. Фарбування може погіршити самопочуття.

Астропрогноз на 13 червня

Неоднозначний день для відвідування перукарні. Стрижка може як притягнути гроші та удачу у справах, так і знизити настрій та загальний тонус. Краще почекати більш стабільного часу.

Астропрогноз на 14 червня

Не найкращий час для візиту до перукаря. Стрижка може призвести до травмування, невдач або головного болю, тому краще відкласти оновлення образу до більш сприятливого періоду.

Астропрогноз на 15 червня

Не рекомендується стригти волосся. Стрижка може погіршити самопочуття чи притягнути невдачу.

Астропрогноз на 16 червня

Сприятливий день для стрижки. Не варто змінювати довжину волосся лише в тому випадку, якщо намічаються великі життєві зміни. Дозволяється фарбувати волосся у будь-який колір.

Астропрогноз на 17 червня

Стрижка в цей день зробить волосся здоровим і сильним, додасть впевненості в собі, однак може уповільнити ріст волосся.

Астропрогноз на 18 червня

Несприятливий період для відвідування перукарні. Стригти волосся у цей день небажано, оскільки стрижка може викликати проблеми зі здоров’ям.

Астропрогноз на 19 червня

Стрижка додасть свіжості образу і підніме настрій. Однак може призвести до сухості та ламкості волосся. Цього дня небажано фарбувати волосся, інакше можна зіпсувати стосунки з оточуючими.

Астропрогноз на 20 червня

Сприятлива пора для походу до перукарні. Нова стрижка подарує здоров’я тілу та позитивний настрій душі. При фарбуванні волосся не рекомендується кардинально змінювати його колір.

Астропрогноз на 21 червня

Неоднозначний час для походу до перукаря. Стрижка покращить здоров’я, водночас є ризик появи зайвої ваги. Фарбування волосся в натуральний колір покращить фінансове становище.

Астропрогноз на 22 червня

У цей день не рекомендується стригтися. Нова стрижка або підрізання кінчиків може погіршити стосунки з оточуючими або викликати занепад сил. Це вдалий день для фарбування волосся, оскільки зміна кольору покращить настрій.

Астропрогноз на 23 червня

Стрижка в цей день зарядить енергією, позитивом, а також додасть впевненості у своїх силах. Змінювати колір волосся не забороняється. Краще фарбувати їх у темні відтінки, інакше з’явиться ризик сварки з оточуючими.

Астропрогноз на 24 червня

Не найкращий день для візиту до перукаря. Стрижка може погіршити стан волосся та здоров’я загалом. Вважається, що разом із волоссям у цей день відрізається частина життєвої енергії.

Також це несприятливий період для зміни кольору волосся.

Астропрогноз на 25 червня

Несприятлива пора для візиту до перукаря. Нова стрижка може погіршити загальне самопочуття або викликати депресію.

Астропрогноз на 26 червня

Ідеальний час для візиту до перукаря. Стрижка сприятливо позначиться на самопочутті та покращить стосунки з оточуючими.

Астропрогноз на 27 червня

Невдалий день для походу до перукаря. Стрижка може несприятливо вплинути на тривалість життя.

Астропрогноз на 28 червня

Сприятливий період для стрижки. Вона принесе користь, подарує радість та благополуччя. Водночас змінювати колір волосся не варто, оскільки фарбування може погіршити стосунки з оточуючими.

Астропрогноз на 29 червня

В цей день не варто стригти волосся. Стрижка може несприятливо вплинути на тривалість життя.

Астропрогноз на 30 червня

Сприятливий період для стрижки волосся. Можна повністю оновити зачіску або просто підстригти кінчики.