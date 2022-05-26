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Гороскоп на 27 травня: не розпорошуйтесь на дрібниці та зробіть масаж

27 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп на 27 травня 2022 для всіх знаків зодіаку - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 27 травня радить приділити час поточним справам та обов’язкам.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, енергетика дня нейтральна.

Сьогодні може бути важко зосередитися на рутинній роботі, яка потребує усидливості та терпіння. Бажання кудись бігти чи розпорошуватися може домінувати, тому сьогодні краще займатися різноманітними короткими справами.

Зараз дивляться

Хороший день для комерційної і підприємницької діяльності, для юридичних процесів, навчання і заняття активним спортом.

Для поїздок день нейтральний, а ось для ремонту автомобіля – сприятливий.

Також сьогодні сприятливо зайнятися оздоровленням свого організму, сходити на масаж. Особливо хорошими сьогодні є процедури для догляду за волоссям.

Вечір проведіть із коханою людиною.

П’ятниця – день Венери. Одяг та аксесуари рожевого або яскраво строкатих кольорів наповнять вас гармонією і святом душі.

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